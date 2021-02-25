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Какие услуги лучше оплачивать картой для получения налогового вычета?
По инф. Российской газеты   
25 Февраля 2021 г.
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Некоторые услуги и товары эксперты рекомендуют оплачивать банковской картой, а не наличными, для получения налоговых вычетов. Например, лекарства, образовательные и медицинские услуги.

Какие услуги лучше оплачивать картой для получения налогового вычета?

Об этом рассказала замруководителя направления «Налоговая политика» ЦСР Динара Ибрагимова.

Эксперт напомнила, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России готовит упрощенный механизм получения социальных налоговых вычетов: чтобы получить деньги, россиянам не придется подавать никаких документов, налоговики сделают все сами на основании данных онлайн-касс.

Максимальный размер совокупных расходов, которые попадают под вычет, составляет 120 тыс. рублей. То есть налогоплательщик сможет вернуть себе 13% налога с этой суммы — 15,6 тыс. рублей.

«Применение такого подхода могут распространить и на прошлые периоды, поэтому можно уже сегодня обращать внимание на способ оплаты: если оплачивать операции, по которым можно получить налоговые вычеты по НДФЛ, с использованием банковских карт, то в будущем заявить о возврате средств будет гораздо быстрее и удобнее», — уточнила Ибрагимова.

  • Сейчас для получения таких вычетов требуется заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить подтверждающие документы (договоры, лицензии, чеки и так далее) и подать заявление в ФНС. С запуском упрощенной формы, в «личном кабинете» налогоплательщик сможет увидеть операции, которые оплачены банковскими картами, и выбрать те из них, по которым можно получить вычет.
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