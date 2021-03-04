Глава Забайкалья попробовал стать простым смертным и записаться на прививку. Не смог!

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попытался на ближайшее время записаться на вакцинацию от коронавируса, однако добился лишь внесения в очередь.

Осипов позвонил на горячую линию регионального Минздрава и попытался записаться на прививку. Оператор предложила оставить свои данные и пообещала, что гражданину перезвонят, когда подойдет его очередь. Она не смогла назвать никаких сроков.

Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев в свою очередь попытался записаться на прививку через горячую линию Читы. У него тоже взяли данные, и рассказали, что ориентировочно возобновление вакцинации ожидается в середине марта.

В итоге губернатор сделал вывод, что фактически записаться на вакцинацию невозможно.

На совещании регионального оперштаба стало известно, что в Забайкалье нет графика поставок вакцины от COVID-19 на март и на сегодня в крае осталось только 7 тыс. 900 доз. В Минздраве, отвечая на жалобы граждан, поясняют, что вакцина поступает в регионы небольшими партиями, а и. о. зампредседателя правительства Инна Щеглова заявила, что график поступления в региона вакцины кардинально нарушен.

В минувший понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в качестве эксперимента захотел записаться к себе на прием по телефону, но не смог — операторы просто не брали трубку, хотя должны были находиться на своих рабочих местах. Глава региона пожаловался, что не может добиться нормальной работы службы уже три месяца.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил в качестве эксперимента решил записаться на прием к самому себе, но у него не получилось.

Что сказать тут? Идея сама по себе неплоха - пробовать главам регионов самостоятельно записываться на прием или на вакцинацию, или еще куда. Возможно, это единственный способ проверить доступность услуг. Еще можно пожелать записаться на прием к врачу редкой специальности, или добиться возбуждения дела, когда его заводить не хотят. Может быть тогда что-то изменится, с места сдвинется.

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По инф. rosbalt.ru

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