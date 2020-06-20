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Глава МИД Сербии подарил Лаврову на 70-летие гитару
По инф. Российской газеты   
20 Июня 2020 г.
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Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич подарил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову гитару на 70-летие.

Глава МИД Сербии подарил Лаврову на 70-летие гитару

Напомним, что Лавров находится в Белграде, где уже провел встречи с сербским президентом Александром Вучичем и главой МИД. Это первый иностранный визит министра с начала пандемии COVID-19.

«Поскольку мой друг и брат Сергей отметил семидесятилетие, а никто не верит, что ему столько исполнилось, думаю — 50, я подготовил для него подарок. Потому что знаю, что у него среди всего прочего, как и у меня, музыка — составная часть жизни, то это вот гитара из специального дерева, которое мы выращиваем здесь в Сербии», — цитирует Дачича РИА Новости.

Ранее Лавров прямо в аэропорту Белграда подарил Дачичу, который известен своими вокальными выступлениями перед иностранными делегациями, микрофон.

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