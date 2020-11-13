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Экологи сняли охоту дельфинов на кефаль в Черном море

По инф. Российской газеты   
13 Ноября 2020 г.
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Экологам удалось заснять на уникальное видео охоты стаи черноморских дельфинов-афалин на кефаль.

Экологи сняли охоту дельфинов на кефаль в Черном море

По словам экологов, им улыбнулась редкая удача: удалось оказаться в нужном месте в нужное время и сделать подводную съемку афалин, охотящихся на кефаль всего в нескольких километрах от берега. Здесь дельфины добывают пищу, используя рельеф побережья — прижимая загнанную рыбу к скалам или выгоняя ее на пологий песчаный берег.

— При этом они пользуются как одиночной, так и групповой тактикой, — пояснили экологи. — Млекопитающие стремятся затратить минимум энергии на поиск и получение максимального количества пищи. На видео можно наблюдать, как срабатывает быстрое плавание дельфинов в перевернутой позиции. Это эффективно при загоне рыбы вдали от берега: она пугается яркой белой окраски живота дельфина и прижимается ближе к поверхности воды, лишенная возможности уплыть и скрыться. Дождавшись нужного момента, афалина резко вскидывает голову, следуя наперерез движению добычи и хватает ее.

Это прием млекопитающих не всегда срабатывает с первого раза: иногда кефаль высоко выпрыгивает из воды, пытаясь ускользнуть.

— Отчаявшийся и сильно поредевший косяк кефали начал искать укрытие под нашей лодкой, прячась под ее днищем, но и это не уберегло его от охотников, — прокомментировали экологи снятое видео. — Эти моменты редко становятся доступными человеческому глазу. Подавляющую часть времени китообразные проводят под водой, поэтому такие встречи и записи — это маленькие, драгоценные окна, позволяющие заглянуть в их скрытую жизнь.

Крымские экологи также недавно приобрели реанимобиль для дельфинов. Он очень нужен на полуостров.

  • С весны 2017 года, когда организация «Безмятежное море» начала работать в Крыму, на полуострове зафиксировано уже более 1800 случаев гибели китообразных. В том числе за весь 2019 год — выбросы 468 особей. И как говорят экологи, это лишь вершина айсберга, ведь до берега доплывает менее пяти процентов всех животных, погибших в море. Чаще всего дельфины страдают от рыболовных сетей браконьеров и даже законно ведущих промысел рыбаков. Но факты прилова дельфинов, получения ими травм или смерти при рыболовстве не документируются.

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