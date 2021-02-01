Бывший мэр Владивостока предстанет перед судом по новому коррупционному делу

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Завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего главы города Владивостока Игоря Пушкарева.
По версии СК РФ, в 2009 году Пушкарев передал свою долю в уставном капитале коммерческой организации близким родственникам, и те принимали ключевые решения в ее финансово-хозяйственной деятельности, от которой получали систематическую прибыль.
Кроме того, обвиняемый решил использовать свои служебные полномочия и ограничить деятельность коммерческих организаций, оказывающих пассажирские перевозки. Для этого он использовал подведомственные администрации муниципальные транспортные предприятия, организовав закупки этим предприятиям за счет бюджета 50 автобусов MAN и 100 автобусов Volkswagen Crafter Луидор-22370D. В результате два муниципальных транспортных предприятия получили обновленный автобусный парк и при поддержке Пушкарева заняли доминирующее положение на рынке транспортных услуг, незаконно вытеснив шесть компаний-конкурентов.
При этом для оплаты автобусов MAN чиновник необоснованно привлек заемные средства кредитной организации, в результате чего из бюджета Владивостокского городского округа организации было оплачено более 33 млн рублей в качестве процентов за пользование кредитом. В условиях дефицита бюджета городского округа оплата этой суммы причинила значительный материальный ущерб, считают следователи.
Обвиняемый, по версии СК, также решил помочь родственникам: подконтрольная им фирма, имеющая исключительные права на ремонт и обслуживание автобусов этих марок, была привлечена к работе в муниципальных транспортных предприятиях. Компания извлекала прибыль вплоть до 2018 года.
Обвиняемый признал вину и возместил Владивостокскому городскому округу материальный ущерб. Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
В апреле Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15-ти годам заключения и штрафу в 500 млн рублей по делу о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как установило следствие, в 2008–2015 годах за взятки в 75 млн рублей он помогал «нужным» компаниям, принадлежавшим его брату, выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.
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