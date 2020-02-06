Знакомые и не очень: интересно о специях

Самые привычные специи не только делают вкус приготовленной пищи богаче, но и приносят пользу здоровью.

Специи лучше не покупать в больших количествах и хранить в герметичной таре

Мы привыкли добавлять специи практически в любые блюда – от салата до каши. Но редко кто задумывается, что самые привычные специи не только делают вкус приготовленной пищи богаче, но и приносят пользу здоровью.

1. Не то, чем кажется

Гвоздика не имеет к гвоздям никакого отношения – это засушенные бутоны гвоздичного дерева, богатые маслом. Гвоздичное масло содержит жирные кислоты Омега-3, обладает антисептическими свойствами и улучшает пищеварение.

2. Два в одном

Сушеный и свежий имбирь сильно отличаются друг от друга по вкусу и аромату. По сути – это совершенно разные пряности. Сушеный употребляется в основном в кондитерской промышленности для придания аромата, а свежий – в салатах, горячих блюдах и даже для приготовления чая. Настой имбиря помогает при тошноте – причем даже при токсикозе беременных.

Активные вещества имбиря обладают противовоспалительным и противомикробным действием. Они помогают остановить наступающую простуду.

3. Почти бесполезный факт

Имбирь, чеснок и другая пряная пища способствуют похудению. Содержащиеся в этих продуктах активные вещества сразу после еды кратковременно усиливают метаболизм. Они провоцируют организм на выделение тепла и трату дополнительных калорий. Вспомните, как после наперченной еды становится жарко — это и есть «похудательный» эффект пряностей.

Правда, действительно много таким образом не сбросишь, и к тому же пряности с ярко выраженным вкусом дополнительно возбуждают аппетит. Поэтому подходит такой метод только людям, которым не показана диета при ожирении, либо с абсолютно здоровыми органами желудочно-кишечного тракта или обладателям железной силы воли, которую надежнее употребить на поход в спортзал.





4. Острая радость

Острая и пряная пища вызывает выделение «гормонов удовольствия» эндорфинов за счет раздражения нервных окончаний. Гормоны выделяются как болеутоляющее для «обожженного» языка, но действуют на весь организм.

5. Природные антибиотики

Капсоицин – то самое жгучее вещество в красном перце. Его родственники – пиперин из черного перца, аллицин в луке и чесноке и изоцианаты. Эти вещества появились в растениях для того, чтобы отпугивать травоядных. Однако они способны лишить аппетита не только корову, но и вредные микроорганизмы, обитающие в полости рта и носоглотке.

6. Мамины помощники

Тмин и укроп не только обладают узнаваемым ярко выраженным ароматом, но и содержат вещества, которые помогают бороться с кашлем и стимулируют выработку грудного молока.

7. Зеленые бойцы

Розмарин, тимьян, шалфей, орегано (душица) и другие ароматические травы традиционной средиземноморской кухни содержат сильные антиоксиданты. Они борются с гетероциклическими аминами – канцерогенами, которые появляются в продуктах в процессе жарки. Причем выращивать такие травы можно прямо у себя на подоконнике.

8. Целебный венок

Лавровый лист – не только привычная приправа для варки пельменей, но и сырье для производства известного всем камфарного масла. Эфирных масел в свежем лавровом листе — до 3,5 процента.

Эти масла действуют очень щадяще на пищеварительный тракт, так что лавровый лист разрешают добавлять в блюда, даже если прописана диета для лечения гастрита или заболеваний кишечника.

9. Двуликий

Базилик бывает двух цветов. И темно-фиолетовые острые листья, и чуть округлые зеленые листочки – это все он. В свежем базилике много витамина А, есть железо, магний, калий, кальций и витамин С.

10. Всегда к столу

Свежая и сушеная мята – не только ароматная добавка к чаю или домашнему лимонаду, средство от тошноты и головной боли, но и отличная приправа к мясу, рыбе и даже овощным салатам.

11. Самое доступное

Листья обычной петрушки помогают выводить лишнюю жидкость из организма и улучшают пищеварение. Петрушка вполне может быть не только приправой к салату, но служить одним из основных ингредиентов. А растет она практически везде.

12. Эфирные создания

Анис и бадьян содержат эфирные масла, которые усиливают движения кишечника и помогают бороться с хроническим запором. Вкус у них благодаря маслам специфический, легко узнаваемый и многими любимый.

13. Отличная замена

При гипертонии и сердечной недостаточности запрещены все виды перца и его острые родственники, но их можно заменить безопасными для сердца чесноком, хреном и луком.

14. Альтернатива есть

Даже при язвенной болезни, которая лишает возможности есть острое и соленое, придать блюдам пряный оттенок без вреда для здоровья помогут мята перечная, тмин, фенхель, чабрец и шалфей.

15. Чем вкуснее, тем полезнее

Гвоздика и корица содержат разнообразные фенолы – природные антиоксиданты, защищающие организм от воспаления и даже способные бороться с развитием диабета.

Как выбирать пряности

Травы и коренья бывают хороши и в свежем, и в засушенном виде. Последний вариант предполагает, что пряность сохранила и цвет, и аромат. Готовых смесей лучше избегать, либо внимательно читать состав на пачке – в них часто добавляют усилители вкуса и большое количество соли.

Если же вы покупаете свежие травы, берите их понемногу, чтобы не завяли раньше времени.

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Источник: takzdorovo.ru

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