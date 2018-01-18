Здоровая вода — залог здоровья и долголетия

Чистый воздух и вода становятся роскошью для большинства людей — особенно страдают от экологической ситуации жители мегаполисов. Исключительно важную роль играет выбор воды — по данным ВОЗ, 80% болезней связаны с употреблением некачественной воды.

Как вода влияет на здоровье человека?

Врачи утверждают, что здоровый человек должен выпивать в день 2-2,5 литра чистой воды — напитки и жидкие блюда не в счет. От ее нехватки страдают все органы и системы человека.

Нарушение водного баланса приводит к:

снижению очистительной функции почек при здоровом органе;

повышению уровня холестерина;

обезвоживанию организма;

появлению запоров и другому.

Вода является одним из главных очистителей организма, ее недостаток приводит к увеличению количества оседающих в разных органах продуктов распада и токсинов. При рождении в организме человека закладывается от матери количественное соотношение между клеточной и внутриклеточной водой. Поддерживая заданный баланс, а также выбирая для питья чистую воду, человек обеспечивает себе здоровье на многие годы.

Как выбрать воду для питья?

Какая вода лучше для питья — кипяченая, отстоянная или бутилированная? Процесс кипячения убивает патогенную флору, но присутствующие в воде соли тяжелых металлов никуда не исчезают. Многие люди уверены, что можно пить отстоянную воду — на самом деле в ней присутствуют не только соли, но и разные патогенные организмы, к примеру, кишечная палочка. На сегодняшний день единственным вариантом безопасной воды является бутилированная, взятая непосредственно из источника, который находится в экологически чистом районе. Доверять можно только тем производителям, которые реализуют сертифицированную продукцию.

Из бутилированной многие люди отдают предпочтение минеральной, не обращая внимания на её состав. Употребление минеральной воды в больших количествах может негативно сказаться на здоровье человека, особенно если есть проблемы с почками или печенью.

Альтернативным вариантом является талая вода, собранная в экологически чистых горных регионах страны. Её можно пить в неограниченных количествах, поскольку по содержанию минеральных веществ она соответствует физиологическим потребностям организма. Одним из видов, хорошо зарекомендовавших себя, является Пилигрим — талая вода с горных хребтов Кавказа. Заказать воду Пилигрим в Москве можно с доставкой домой или в офис. Правильный выбор и употребление чистой воды в нужном количестве – залог здоровья и долголетия.

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