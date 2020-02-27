Зачем нам заграничные "суперфуды"? У нас свои есть, не хуже!

Роскачество назвало дешевые отечественные аналоги модных «суперфудов», которые не уступают им по полезным качествам.

Суперфуды вполне можно заменить на другие, гораздо более доступные продукты

Термин «суперфуд» в последнее время вошел в моду. Это продукты, как правило, очень дорогостоящие, которые, предположительно, обладают особыми полезными свойствами и имеют большую концентрацию питательных веществ. Считается, что суперфуды очень полезны и могут даже защитить от множества болезней, хотя научного подтверждения этому нет, и многие ученые считают «суперфуды» обычным маркетинговым ходом.

Самые популярные «суперфуды» — крупа киноа (средняя цена по Москве — 100 рублей за 100 граммов), ягоды годжи (200 рублей за 100 граммов), ягоды асаи (1060 рублей за 100 грамм), семена чиа (200 рублей за 100 граммов), водоросль спирулина (430 рублей за 100 граммов).

Согласно проведенным исследованиям, крупу киноа вполне можно заменить обычной гречкой, в ней почти столько же полезных веществ (фосфор, цинк, кальций, много железа, витамин B9, грубые волокна). Почти полный аналог киноа — полба, но она не такая вкусная. Также киноа по степени полезности вполне можно сравнить с обычным рисом.

Спирулина, согласно заверениям маркетологов, помогает бороться с ожирением и диабетом, способствует омоложению. Практически полный аналог спирулины — водоросль фукус, который вдвое дешевле.

Ягоды годжи, которые якобы лечат бесплодие и импотенцию и дают молодость, можно заменить на кизил, в котором больше бета-каротина, а также на клюкву, чернику или бруснику.

Семена чиа, как обещает реклама, помогают от болезней сердца и снижают вес. Их можно заменить на нежирную рыбу, кунжут, разные виды орехов, к примеру, фундук.

Ягоды асаи, по словам маркетологов, снижают вес и являются профилактикой рака. Согласно исследованиям, пять граммов этих ягод по содержанию витамина А равны одной свекле. Также их можно заменить на клюкву, бруснику и чернику. Калия ничуть не меньше в бананах, полиненасыщенных жирных кислот — в рыбе и орехах, а также в авокадо. При этом в плане содержания клетчатки более полезны обычные яблоки.

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По инф. rosbalt.ru