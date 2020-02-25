Вроде привычная гречка, а на деле - настоящий суперпродукт

Эксперт рассказал о связи между гречкой и онкологией.
Гречка богата питательными веществами и клетчаткой, что полезно для кишечника
Гречка является незаменимым компонентом многих диет. Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал о полезных свойствах этого продукта. По словам специалиста, регулярное употребление гречки не только помогает избавиться от лишних килограммов, но и позволяет снизить риск онкологических заболеваний.
Бобровский отметил, что гречка способна очищать кишечник от продуктов обмена и распада, которые накапливаются в организме, в том числе, в результате потребления низкокачественной и высококалорийной еды.
«Клетчатка, которая есть в составе гречки, больше всего влияет на очищение организма. Очищение кишечника от продуктов обмена и продуктов распада является одной из главнейших задач питания, поскольку эти самые продукты распада могут вызывать онкологию. В первую очередь это онкология толстого кишечника, которая в большинстве стран мира занимает 2-3 место», — сказал врач.
Также диетолог добавил, что гречка полезна для тех, кто хочет похудеть. «Соотношение полезных веществ позволяет назвать гречку одним из секретов долголетия для тех людей, которые ее регулярно будут употреблять. Плюсом гречки является сытость. На фоне средней калорийности она позволяет на более долгий срок вызвать чувство сытости», — отметил Бобровский.
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