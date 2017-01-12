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Вредные продукты ещё и привыкание вызывают!
|"МК-Латвия"
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О том, что сахаросодержащие продукты могут вызвать такое же привыкание, как сигареты, сейчас знают практически все. Однако мало кто слышал, что соль и жир также могут вызвать привыкание, сообщает
Сладкая, соленая и жирная пища вызывает привыкание, от которого сложно избавиться
Зависимость от сладкого - это реальность
Сладкие булочки, разнообразные шоколадные батончики, конфеты, кукурузные палочки, газировка – в любом магазине и ларьке сладких продуктов больше всего.
Уже давно доказано, что при употреблении сахара в мозге человека происходят изменения, которые очень схожи с действием кокаина и никотина – включаются центры удовольствия.
Это подтвердили эксперименты с крысами. Умные и осторожные зверьки полностью теряют инстинкт самосохранения из-за сладостей. Ради сгущенного молока или кусочка сладкой творожной массы крысы, распробовавшие подобного рода угощения и привыкшие к ним, готовы рисковать жизнью.
Поэтому не странно, что многие стремятся «заесть» свои проблемы и огорчения чем-нибудь сладким. И вскоре уже не могут обходиться без сахаросодержащих продуктов, испытывая стандартные для любой зависимости симптомы: плохое настроение, раздражительность, непреодолимое желание съесть «что-то вкусное».
Ловушка в том, что постепенно организм привыкает к определенной норме сахара, и «точка блаженства» смещается. Для того чтобы ощутить себя хорошо, сладкого нужно все больше. И, вопреки здравому смыслу, сахарозависимые люди начинают поглощать немыслимое количество сладостей каждый день.
Особенно плохо дело обстоит с газированными напитками. Люди могут поглощать их в огромных количествах, потому что, во-первых, наши тела неспособны распознавать калории в сладких жидкостях, как это происходит с твердой пищей. В результате работа механизмов регуляции, предотвращающих набор веса, нарушается. А во-вторых, газировкой напиться очень сложно. Из-за пузырьков углекислого газа пить, наоборот, будет хотеться только сильнее. Кроме того, газированная вода стимулирует аппетит.
И вполне естественно, что люди, привыкшие к «Кока-коле» или к какой-то другой сладкой газировке, быстро набирают вес.
Жир и сахар - убийственное сочетание
Жирная пища, как и сладкая, может вызывать удовольствие и привыкание. Но если излишняя сладость может вызвать и отторжение, то жир так нравится нашему мозгу, что он не подает сигнала остановиться. Организм требует все больше жира.
Но самое неприятное, что жир и сахар усиливают действие друг друга, становясь особенно притягательными для нашего организма. При этом сладкая глазурь для торта кажется нам совсем нежирной и не вызывает опасений. Жир словно бы прячется в этом случае. Количество сахара можно определить на вкус, а количество жира – нет.
Соли слишком много
Пицца, курица для микроволновки, кетчупы и соусы для салатов, картошка и вермишель быстрого приготовления, супы в пакетиках – во всех этих полуфабрикатах содержится очень много соли. Настолько много, что организм человека получает ее в десять, если не в двадцать раз больше, чем нужно.
Соль тоже вызывает привыкание. И чем более соленую пищу вы привыкаете есть, тем меньше ощущаете соль в обычных блюдах. Их приходится солить дополнительно.
Основной недостаток излишнего употребления соли – способность задерживать воду в организме. Из-за этого значительно увеличивается нагрузка на почки и сердце. В большом количестве соль вызывает отечность тела, головные боли, проблемы с внутренними органами, приводит к увеличению артериального давления, что в свою очередь повышает риск развития инсульта и инфаркта.
Тягу к соли ученые объясняют древним инстинктом, который глубоко укоренился в мозге, ведь острота реакции при недостатке соли снижается, а это могло стоить древним людям жизни.
Интересно то, что если сахар приятен даже самым маленьким детям (сладкие смеси и сладкая вода вызывают удовольствие), то соленая пища ребенку сначала вовсе не нравится. И привычка к соли является навязанной.
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