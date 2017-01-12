Вредные продукты ещё и привыкание вызывают!

О том, что сахаросодержащие продукты могут вызвать такое же привыкание, как сигареты, сейчас знают практически все. Однако мало кто слышал, что соль и жир также могут вызвать привыкание, сообщает "МК-Латвия" . Все эти продукты в больших количествах вредят организму человека. При этом сахар, соль и жир – это «три кита», на которых держится вся пищевая промышленность.

Сладкая, соленая и жирная пища вызывает привыкание, от которого сложно избавиться

Зависимость от сладкого - это реальность

Сладкие булочки, разнообразные шоколадные батончики, конфеты, кукурузные палочки, газировка – в любом магазине и ларьке сладких продуктов больше всего.

Уже давно доказано, что при употреблении сахара в мозге человека происходят изменения, которые очень схожи с действием кокаина и никотина – включаются центры удовольствия.

Это подтвердили эксперименты с крысами. Умные и осторожные зверьки полностью теряют инстинкт самосохранения из-за сладостей. Ради сгущенного молока или кусочка сладкой творожной массы крысы, распробовавшие подобного рода угощения и привыкшие к ним, готовы рисковать жизнью.

Поэтому не странно, что многие стремятся «заесть» свои проблемы и огорчения чем-нибудь сладким. И вскоре уже не могут обходиться без сахаросодержащих продуктов, испытывая стандартные для любой зависимости симптомы: плохое настроение, раздражительность, непреодолимое желание съесть «что-то вкусное».

Ловушка в том, что постепенно организм привыкает к определенной норме сахара, и «точка блаженства» смещается. Для того чтобы ощутить себя хорошо, сладкого нужно все больше. И, вопреки здравому смыслу, сахарозависимые люди начинают поглощать немыслимое количество сладостей каждый день.

Особенно плохо дело обстоит с газированными напитками. Люди могут поглощать их в огромных количествах, потому что, во-первых, наши тела неспособны распознавать калории в сладких жидкостях, как это происходит с твердой пищей. В результате работа механизмов регуляции, предотвращающих набор веса, нарушается. А во-вторых, газировкой напиться очень сложно. Из-за пузырьков углекислого газа пить, наоборот, будет хотеться только сильнее. Кроме того, газированная вода стимулирует аппетит.

И вполне естественно, что люди, привыкшие к «Кока-коле» или к какой-то другой сладкой газировке, быстро набирают вес.

Жир и сахар - убийственное сочетание

Жирная пища, как и сладкая, может вызывать удовольствие и привыкание. Но если излишняя сладость может вызвать и отторжение, то жир так нравится нашему мозгу, что он не подает сигнала остановиться. Организм требует все больше жира.

Но самое неприятное, что жир и сахар усиливают действие друг друга, становясь особенно притягательными для нашего организма. При этом сладкая глазурь для торта кажется нам совсем нежирной и не вызывает опасений. Жир словно бы прячется в этом случае. Количество сахара можно определить на вкус, а количество жира – нет.

Соли слишком много

Пицца, курица для микроволновки, кетчупы и соусы для салатов, картошка и вермишель быстрого приготовления, супы в пакетиках – во всех этих полуфабрикатах содержится очень много соли. Настолько много, что организм человека получает ее в десять, если не в двадцать раз больше, чем нужно.

Соль тоже вызывает привыкание. И чем более соленую пищу вы привыкаете есть, тем меньше ощущаете соль в обычных блюдах. Их приходится солить дополнительно.

Основной недостаток излишнего употребления соли – способность задерживать воду в организме. Из-за этого значительно увеличивается нагрузка на почки и сердце. В большом количестве соль вызывает отечность тела, головные боли, проблемы с внутренними органами, приводит к увеличению артериального давления, что в свою очередь повышает риск развития инсульта и инфаркта.

Избыточное употребление соли может стать причиной проблем со зрением.

Тягу к соли ученые объясняют древним инстинктом, который глубоко укоренился в мозге, ведь острота реакции при недостатке соли снижается, а это могло стоить древним людям жизни.

Интересно то, что если сахар приятен даже самым маленьким детям (сладкие смеси и сладкая вода вызывают удовольствие), то соленая пища ребенку сначала вовсе не нравится. И привычка к соли является навязанной.

Чтобы не причинить вред организму, можно употреблять не более 2,5 г соли в день. И лучше, если это будет не привычная нам каменная соль, а морская. Она полностью усваивается и не откладывается в тканях, в ней есть большое количество полезных веществ.