Врачи говорят, что жареное вредно. А почему, знаете?

Диетологи рекомендуют заменить жареные продукты на тушеные и приготовленные на пару. А вы знаете, почему жареное вредно?

Жареная еда раздражает пищеварительную систему и может вызвать обострения гастрита, холецистита и прочих заболеваний

Многие знают, что картофель фри вредит здоровью. Однако к полезным продуктам нельзя отнести и низкокалорийные кабачки, если они обжарены в масле.

Ведь неслучайно во многих лечебных диетах жареные продукты настоятельно рекомендуется заменить на тушеные и приготовленные на пару.

Почему жареную пищу нельзя назвать здоровой? Давайте разбираться.

Лишние калории

Процесс обжарки в масле – в растительном, сливочном, маргарине или на жиру – добавляет лишние калории к тем, что уже имеются в продукте.

Например, большая печеная картофелина содержит примерно 220 ккал и менее одного грамма жира. Если взять ее же и превратить в картофель фри, получится порция, в которой содержится около 700 ккал и более 30 г жира.

Подсчитать, насколько более калорийными станут продукты после обжарки, довольно просто.

Прибавьте к изначальной калорийности по девять ккал за каждый грамм жира, который в них впитался. По разным данным, в 100 г готового продукта впитывается в среднем два грамма жира.

Таким образом, к картофелине весом 200 г и калорийностью около 140 ккал надо добавить 36 ккал от впитавшихся 4 г масла.

Важно и то, что при обжаривании продукты теряют большую часть питательных веществ. Высокая температура, до которой разогревается масло, стремительно разрушает витамины.

Сердце в опасности

Заведения быстрого питания нередко используют для жарки смеси жиров, в которых содержатся гидрогенизированные растительные масла – трансжиры.

Такие продукты дешевы и стабильно ведут себя во время приготовления. Однако они обладают всеми неприятными свойствами насыщенных жиров. Так, например, трансжиры увеличивают уровень холестерина в крови, повышая риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

Между прочим, гидрогенизированные масла можно встретить не только в тех блюдах, которые побывали в промышленных фритюрницах. Трансжиры добавляются в маргарины и заменители топленого масла, на которых хозяйки нередко жарят и дома.

Поджаренные канцерогены

При жарке продуктов, содержащих углеводы, например, картофеля, образуются акриламиды. Эти вещества увеличивают риск развития рака и заболеваний нервной системы.

Акриламиды получаются при химической реакции сахаров и аминокислоты аспарагина, происходящей во время нагревания пищи до 180 градусов и выше.

Между прочим, если продукты запекаются при той же температуре, акриламидов в них образуется меньше, чем при обжаривании.

А есть ли альтернатива?

Наиболее полезны продукты, приготовленные на пару, отваренные или запеченные в духовке без добавления жира.

К сожалению, жареная еда определяется пищевыми рецепторами человека как однозначно вкусная. Отказаться от нее даже ради снижения веса или заботы о здоровье бывает довольно трудно.

Тем, кому очень нравится «жареный» вкус, диетологи рекомендуют готовить пищу на гриле. Для этого можно использовать сковороду-гриль или запекать продукты на решетке в духовке. Такой способ приготовления позволяет не только не добавлять жир, но и избавиться от его избытка в самом продукте.

Есть и альтернатива фаст-фуду. Вместо картофеля фри можно приготовить здоровые чипсы. Для этого картофель надо нарезать как можно тоньше, выложить на противень, сбрызнуть (не полить!) оливковым маслом и посыпать специями.

Запекайте картофель в духовке, пока ломтики не подсохнут и не приобретут золотисто-коричневый цвет. Готовое блюдо будет гарантированно вкуснее и здоровее, чем прессованная альтернатива из пакетика.

Самое важное

При традиционном способе обжаривания к готовому блюду вместе с жиром добавляются лишние калории.

Кроме того, в нем образуются соединения, которые повышают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для тех, кто любит вкус жареного и не готов от него отказаться, подойдет готовка на гриле.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: takzdorovo.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ