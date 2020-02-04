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Врачи говорят, что жареное вредно. А почему, знаете?
|По инф. www.takzdorovo.ru
|04 Февраля 2020 г.
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Диетологи рекомендуют заменить жареные продукты на тушеные и приготовленные на пару. А вы знаете, почему жареное вредно?
Жареная еда раздражает пищеварительную систему и может вызвать обострения гастрита, холецистита и прочих заболеваний
Многие знают, что картофель фри вредит здоровью. Однако к полезным продуктам нельзя отнести и низкокалорийные кабачки, если они обжарены в масле.
Ведь неслучайно во многих лечебных диетах жареные продукты настоятельно рекомендуется заменить на тушеные и приготовленные на пару.
Почему жареную пищу нельзя назвать здоровой? Давайте разбираться.
Лишние калории
Процесс обжарки в масле – в растительном, сливочном, маргарине или на жиру – добавляет лишние калории к тем, что уже имеются в продукте.
Например, большая печеная картофелина содержит примерно 220 ккал и менее одного грамма жира. Если взять ее же и превратить в картофель фри, получится порция, в которой содержится около 700 ккал и более 30 г жира.
Подсчитать, насколько более калорийными станут продукты после обжарки, довольно просто.
Прибавьте к изначальной калорийности по девять ккал за каждый грамм жира, который в них впитался. По разным данным, в 100 г готового продукта впитывается в среднем два грамма жира.
Таким образом, к картофелине весом 200 г и калорийностью около 140 ккал надо добавить 36 ккал от впитавшихся 4 г масла.
Важно и то, что при обжаривании продукты теряют большую часть питательных веществ. Высокая температура, до которой разогревается масло, стремительно разрушает витамины.
Сердце в опасности
Заведения быстрого питания нередко используют для жарки смеси жиров, в которых содержатся гидрогенизированные растительные масла – трансжиры.
Такие продукты дешевы и стабильно ведут себя во время приготовления. Однако они обладают всеми неприятными свойствами насыщенных жиров. Так, например, трансжиры увеличивают уровень холестерина в крови, повышая риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.
Между прочим, гидрогенизированные масла можно встретить не только в тех блюдах, которые побывали в промышленных фритюрницах. Трансжиры добавляются в маргарины и заменители топленого масла, на которых хозяйки нередко жарят и дома.
Поджаренные канцерогены
При жарке продуктов, содержащих углеводы, например, картофеля, образуются акриламиды. Эти вещества увеличивают риск развития рака и заболеваний нервной системы.
Акриламиды получаются при химической реакции сахаров и аминокислоты аспарагина, происходящей во время нагревания пищи до 180 градусов и выше.
Между прочим, если продукты запекаются при той же температуре, акриламидов в них образуется меньше, чем при обжаривании.
А есть ли альтернатива?
Наиболее полезны продукты, приготовленные на пару, отваренные или запеченные в духовке без добавления жира.
К сожалению, жареная еда определяется пищевыми рецепторами человека как однозначно вкусная. Отказаться от нее даже ради снижения веса или заботы о здоровье бывает довольно трудно.
Тем, кому очень нравится «жареный» вкус, диетологи рекомендуют готовить пищу на гриле. Для этого можно использовать сковороду-гриль или запекать продукты на решетке в духовке. Такой способ приготовления позволяет не только не добавлять жир, но и избавиться от его избытка в самом продукте.
Есть и альтернатива фаст-фуду. Вместо картофеля фри можно приготовить здоровые чипсы. Для этого картофель надо нарезать как можно тоньше, выложить на противень, сбрызнуть (не полить!) оливковым маслом и посыпать специями.
Запекайте картофель в духовке, пока ломтики не подсохнут и не приобретут золотисто-коричневый цвет. Готовое блюдо будет гарантированно вкуснее и здоровее, чем прессованная альтернатива из пакетика.
Самое важное
При традиционном способе обжаривания к готовому блюду вместе с жиром добавляются лишние калории.
Кроме того, в нем образуются соединения, которые повышают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Для тех, кто любит вкус жареного и не готов от него отказаться, подойдет готовка на гриле.
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