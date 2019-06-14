Вот это лучше не пить: список самых вредных напитков

Далеко не все, что мы пьем, полезно или хотя бы безвредно. Специалисты назвали пять самых вредных напитков, от которых стоит отказаться, пишет "РГ".
Первым в списке стал пакетированный чай. Не так давно сотрудники Роскачества проанализировали 48 видов пакетированного и листового чая наиболее популярных торговых марок. В 11 разновидностях чая в пакетиках была обнаружена кишечная палочка, в некоторых - следы плесени.
Пустые калории в газировке - причина лишнего веса ка у детей, так и у взрослых
Вторым пунктом идут газированные напитки. Их главная проблема - большое содержание быстрых углеводов. В банке колы емкостью 0,33 литра может быть от 6,5 до 8 кусков сахара. Поэтому ВОЗ называет сладкую газировку одной из главных причин детского ожирения по всему миру. Гастроэнтеролог Ирина Пичугина пояснила, что регулярное употребление этих напитков чревато не только набором лишнего веса, но и сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, кожными, гинекологическими, урологическими и прочими сопутствующими заболеваниями.
Даже несладкая газировка - не лучший выбор для утоления жажды. Содержащийся углекислый газ раздражает слизистую желудка, стимулирует выработку кислоты, вздутие кишечного тракта и нарушает его моторику.
Стоит сократить употребление растворимого кофе. Он, вопреки расхожему мнению, не является более вредным, чем заварной: просто в нем содержится меньше полезных веществ из-за длительной промышленной обработки. Забудьте про растворимый кофе натощак: эта привычка может привести к гастриту, язве желудка и прочим неприятным заболеваниям. Перебор с кофеином опасен для сердечно-сосудистой системы.
А вот от кофе "3 в 1" лучше отказаться вовсе. Сахара в нем содержится слишком много: как правило, в списке ингредиентов он стоит на первом месте. Вместо молока в пакетик чаще всего добавляют заменители, в том числе - с пальмовым маслом. А процент содержания кофе таков, что бодрости такой напиток вряд ли принесет, только пустые калории.
Замыкают список соки из пакетов. Диетологи сравнивают их со сладкой газировкой: соки лучше только тем, что углекислого газа в них нет. Зато сахара - хоть отбавляй. Витамины, если они есть в составе, явно искусственные. Поэтому лучше съесть один апельсин, нежели выпить стакан "апельсинового" сока из пакета.
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