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Вот что думают диетологи о пользе свинины и сала
По инф. "Российской газеты"   
17 Октября 2018 г.
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myaso

Вопреки устоявшемуся мнению о вреде свинины, диетологи положительно высказались об этом мясе. Как пишет "РГ", эксперты отмечают, что свинина может оказаться даже полезнее других видов мяса.

"Белки свинины усваиваются нашим организмом легче", - считает диетолог Марина Макиша. По этой причине свинину используют в детском питании, а постную свинину в качестве источника легкоусвояемых белков рекомендуют употреблять при послеоперационной реабилитации.

польза свинины

Свинина, как это ни странно, может быть диетическим мясом. Например, в 100 граммах лопатки или вырезки содержится 150-180 килокалорий. Для сравнения: в таком же количестве мяса с ребрышек или шеи будет уже 350-400 килокалорий.

Еще одним преимуществом свинины, по мнению экспертов, является меньшее количество переносящего кислород вещества гемы, которое может иметь канцерогенный эффект. Поэтому, кстати, свинина - не такое красное мясо, как говядина или баранина.

По убеждению экспертов, пользу может принести даже сало, в котором имеется хорошее сочетание жирных кислот, включая такие ценные, как линолевая и арахидоновая. Правда, специалисты уточняют, что употреблять этот продукт все же нужно умерено. По их мнению, если съедать 20-30 граммов сала в день, можно укрепить сосуды.

 

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