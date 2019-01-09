Витамин В6 - лучшая "пища" для мозга по мнению врачей

Медики считают, что для нормального функционирования мозга нужен витамин В6.

Витамин В6 является лучшей добавкой для мозга, а также необходим для размножения клеток, нормальной иммунной функции, здоровой кожи, высвобождения энергии из пищи, гемоглобина для красных кровяных телец, регулирования гормонов, а также для уменьшения усталости.

К такому выводу пришли эксперты из Великобритании, пишет издание Express.

Вместе с В6, жирная рыба (скумбрия, форель, лосось) также способна повысить здоровье мозга.

По словам медиков, также для полноценного функционирования мозга необходимо употребление пищи с низким содержанием холестерина и насыщенных жиров.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ