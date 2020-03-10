Весна! Пора просыпаться и завтракать по-новому

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Полезный завтрак должен насыщать организм витаминами
Правильный завтрак способен прибавить сил, улучшить настроение и зарядить энергией. Диетологи рассказали, что надо есть утром, чтобы проснуться и взбодриться. Как пишет «Доктор Питер», весной следует уделить этому приему пищи особое внимание — завтрак должен быть богат витаминами.
Диетолог Светлана Титова отметила, что правильный и сбалансированный завтрак способен не только укрепить ослабленный за зиму иммунитет, но и значительно повысить работоспособность, помочь противостоять ежедневным стрессам, улучшить концентрацию внимания и запоминание информации.
Врачи уверены, что в любое время года в утренний рацион должны входить цельнозерновые продукты, богатые витаминами группы В. Рекомендуется есть крупы: овсянку, гречку, рис — они обеспечат организм клетчаткой, от которой зависит правильная работа всего желудочно-кишечного тракта.
Также весной завтрак надо постараться насытить витаминами, которых так не хватало зимой.
«Витамин D есть в яичных желтках, поэтому весной хорошей добавкой к каше может стать омлет или просто сваренное яйцо. К тосту можно 2-3 раза в неделю добавлять кусочек жирных сортов рыбы слабой соли, также богатых витамином D. Это форель, лосось, семга. Если бюджет не позволяет красную рыбу, для бутерброда подойдет также сельдь или скумбрия холодного копчения», — сказала врач-диетолог Городской многопрофильной больницы № 2 Римма Дондуковская.
Витамин С помогает организму бороться с весенними простудами и добавляет сил. По словам Дондуковской, найти его в продуктах, продающихся весной в магазинах, сложно — он не любит длительного хранения и быстро разрушается. Лучше всего витамин С сохраняют цитрусовые и гранаты, а также замороженные ягоды. Если их добавить их в кашу, она станет еще полезней.
Кроме того, в полезный завтрак должен входить творог. «Важный кисломолочный продукт — творог, наладит правильную работу всей пищеварительной системы и обеспечит организм важными лакто- и бифидобактериями», — отметила Титова.
Запивать еду врачи не советуют, особенно чаем или кофе. «Танины, содержащиеся в этих напитках, замедляют усваивание витаминов из пищи, могут даже способствовать их быстрому выведению из организма», — сказала Дондуковская. По ее мнению, для завтрака лучше выбрать заваренный в термосе с вечера шиповник, цикорий или какао.
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