Уникальные свойства масла кедрового ореха

Сибирский кедр – величайшее богатство и гордость тайги. Сбору кедровых орехов в нашей стране всегда уделялось большое внимание. Сибиряки добавляли их в разные блюда. Но, в первую очередь, орехи использовались для получения ценного масла, которое имело разнообразное применение. Кроме того продукт экспортировался во многие страны Европы, где пользовался огромным спросом.
Масло кедрового ореха – кладезь витаминов и кислот
Кедровое масло полезно всем, поскольку содержит необходимые организму человека вещества. Витамин Е есть в любом растительном масле, но кедровое масло представляет собой его природный концентрат. Именно этот витамин отвечает за нормальную работу сердечно-сосудистой системы и многие другие жизненно важные процессы. Витамины группы В, входящие в состав продукта, оказывают благотворное воздействие на состояние нервной системы, способствуют восстановлению гормонального фона и замедляют процесс старения.
Масло содержит большое количество полиненасыщенных кислот, которые не синтезируются организмом человека, а поступают только с пищей. В его составе присутствует линолевая кислота, уменьшающая количества сахара и холестерина в крови и ускоряющая метаболизм.
Кедровое масло обладает общеукрепляющим действием, повышает иммунитет, ускоряет метаболизм, уничтожает болезнетворные микроорганизмы, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, способствует устранению синдрома хронической усталости, улучшает структуру волос и ногтей, улучшает состояние кожи.
Где купить настоящее кедровое масло
Там, где давят масло кедра на деревянном прессе, чтобы его можно было смело называть "живое". Именно такое масло использовали долгожители Сибири для восстановления здоровья. Они говорили "Люди ещё не понимают, что такое кедровое масло и какие чудеса со здоровьем оно может делать".
Для профилактики и укрепления иммунной системы в течение 1-2 месяцев пейте по 1-3 ст.л. масла 2 раза в день за полчаса до еды.
При воспалительных процессах ЖКТ масло надо употреблять ежедневно по 3 ст.л. утром и вечером натощак. Продолжительность курса - 3-4 месяца.
Цена на кедровое масло не низкая, но оно этого стоит. Мы предлагаем этот уникальный продукт по лучшей цене в России, а также у нас амая низкая цена в России на кедровый жмых.
Данный продукт обладает чудодейственными свойствами. Если вы хотите убедиться в этом и испытать их на себе, то кедровое масло купить можно здесь: http://масло-кедра.рф.
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