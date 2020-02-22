Углеводы все ругают, а вот картошка-то полезной оказалась

"РГ": исследователи из Университета штата Пенсильвания пришли к выводу, что ежедневное употребление картофеля, который считается далеко не самым полезным продуктом, обеспечивает организм калием, клетчаткой и прочими полезными веществами.
Чтобы получить пользу от картофеля, нужно его варить, запекать или готовить на пару
В рамках работы специалисты измерили у добровольцев глюкозу в плазме, сывороточный инсулин, холестерин, артериальное давление, а также в целом оценили качество диеты, в которой присутствовали определенные продукты.
Исследование показало, что картофель, по сравнению с рисом, белым хлебом и макаронами, является наиболее полезным гарниром.
Но уточняется, что речь идет о здоровых людях, которые в рамках эксперимента ели либо запеченный картофель, либо приготовленный на пару.
- Важно оценить, как регулярное употребление картофеля повлияет на здоровье людей из других групп, например, на добровольцев с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, - отметили исследователи.
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"РГ": исследователи из Университета штата Пенсильвания пришли к выводу, что ежедневное употребление картофеля, который считается далеко не самым полезным продуктом, обеспечивает организм калием, клетчаткой и прочими полезными веществами.
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