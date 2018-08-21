У летнего меню свои особенности

Согласитесь, что лето — это идеальное время для того, чтобы пересмотреть свой рацион, начать правильно питаться и, возможно, убрать пару лшних килограммов. Полки магазинов ломятся от обилия свежих сезонных фруктов и овощей, а что лучше съесть? Пишет "МК-Латвия".
Блогер и специалист по детоксу Евгения Кривцова — о здоровом летнем рационе и о том, какими продуктами стоит запастись, а от каких лучше избавиться.
Лучшие и самые полезные овощи и фрукты бывают конечно же летом
1. Можно максимально уменьшить (или исключить на какое-то время) употребление хлебобулочных изделий, кофе, мяса, молочной продукции и дать организму немного отдохнуть. Получайте витамины не из таблеток и аптек, а из фруктов, овощей и ягод, которых сейчас огромное количество.
2. Попробуйте каждый день начинать со смузи. Моя любовь к ним безгранична и абсолютно обоснована. Смузи вбирает в себя все полезные свойства самого плода, а его приготовление дает пространство для фантазии, можно поэкспериментировать с ингредиентами, например. Однако я всегда рекомендую тщательно чистить фрукты и избавляться от кожуры, потому что именно в ней находятся все пестициды.
3. Август — самое время включить в свой рацион семейство бахчевых — дыню и арбуз. Они по большей части состоят из воды, которая нам так необходима. Летом полезно устраивать себе разгрузочные дни, то есть целый день есть только дыню или арбуз. Это просто замечательный вариант для того, чтобы слегка очистить себя и свой желудок.
Однако ни в коем случае эти продукты нельзя смешивать с другой едой и даже друг с другом. Особенно подвержены этому искушению люди в отелях all inclusive. Они сначала едят мясо с картошкой, а потом на десерт арбуз. Таким образом, в их представлении, они помогают своему наполненному тяжелыми углеводами желудку, но это большое заблуждение. Переваривание арбуза занимает около 20 минут, а мясо переваривается до 7 часов, поэтому в организме начинается брожение, которое вызывает газы, вздутие, прыщи и дряблость тела.
4. Сейчас время зелени. На прилавках и грядках ее очень много. Зелень — это кислород, она очищает кровь, питает тело, а кроме того, в ней содержится процент белка, достаточный для нашего организма летом.
Зелень можно употреблять по-разному. Можно добавлять ее в салаты, а можно делать зеленые смузи. Для смузи я предлагаю попробовать шпинат. Шпинат не обладает ярко-выраженным вкусом, но в сочетании с другими ингредиентами он превратит ваш коктейль в витаминную бомбу.
5. Конечно, нельзя обойти вниманием овощи. Они обязательно должны оказаться на вашем столе в виде легких и вкусных салатов. А вот варить и жарить овощи летом я вам не рекомендую. Старайтесь как можно больше есть натуральные продукты, сейчас они самые вкусные, самые насыщенные и самые витаминизированные.
6. В жаркое время года наш организм как никогда нуждается в жидкости. Перепады климата во время путешествий, жара — все это приводит к обезвоживанию. Летом необходимо выпивать как можно больше воды. Помните, что каждая клеточка нашего организма, если не получает достаточное количество воды, отмирает, от этого кожа становится сухой. Многие девушки сталкиваются с этой проблемой. Проверьте сами: если у вас сухие локоточки или кожа лица, то начните пить больше воды, и вы засияете изнутри.
Самое главное — помните, что все вышеперечисленные продукты дают нам энергию, силы и бодрость!
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