Творог: кому, какого и сколько полезно?

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Выбирая творог, нужно смотреть на состав и срок годности
В частности, в этом продукте содержится много соли. На 100 г творога приходится примерно 400 мг хлорида натрия. Для справки: медики считают, что суточная норма составляет 1500 миллиграммов. Кроме того, казеиновый протеин, который содержится в твороге, может вызвать образование отёков суставов, и поэтому необходимо соблюдать норму потребления, особенно людям пожилого возраста.
Рекомендуемая доза – 100 г жирного творога, 150 г – классического и 200–250 г обезжиренного. И лучше всего есть его всё же не каждый день, а хотя бы через день. Жирный продукт в больших количествах может вызвать ожирение, повышение холестерина и атеросклероз. Слишком большое количество белка увеличивает нагрузку на выделительную систему и может вызвать нарушение работы почек.
И пожалуй, самое главное – это качество творога. Его нужно употреблять свежим и всегда внимательно смотреть на состав и правильно хранить. Особенно сейчас, когда основная масса населения употребляет магазинный продукт. При неправильном хранении в зёрнах происходит развитие патогенной микрофлоры, а это способствует развитию кишечной палочки, и тогда можно вообще заполучить ботулизм.
Есть и другие противопоказания для употребления творога, такие как непереносимость лактозы, гастрит, повышенная кислотность желудочного сока и другие патологии.
Так что не стесняйтесь консультироваться с врачами-диетологами и терапевтами.
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