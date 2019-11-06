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Тортиком хандру не вылечишь. А чем можно?
По инф. "Российской газеты"   
06 Ноября 2019 г.
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shokoladka

Когда у человека плохое настроение, улучшить его можно, съев что-нибудь вкусное. Однако и здесь к вопросу стоит подходить со знанием дела: далеко не все продукты, которые приходят на ум, подойдут для решения этой задачи, а какие-то сделают только хуже. Диетолог назвала продукты, ухудшающие настроение, сообщает "РГ".

Тортиком хандру не вылечишь. А чем можно?

Диетологи не советуют "заедать" сладким плохое настроение

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, в первую очередь стоит отмести алкоголь. Помимо того, что он в принципе вреден, настроение повышает лишь кратковременно.
- Потом наступает интоксикация, обезвоживание, самочувствие и настроение падают, -  Последующая головная боль также ничего хорошего не принесет.

Особенно внимательным к пище нужно быть тем, кто находится в преддиабетическом состоянии. Даже небольшое повышение уровня глюкозы в крови может сказаться на самочувствии негативно, поэтому "лечить" хандру тортиками и пирожными не рекомендуется. Что касается здоровых людей, то им не следует есть сладкое хотя бы на голодный желудок - в такой ситуации уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадет. В результате легкую эйфорию сменят усталость и раздражительность.

Примерно такой же эффект вызывает и сильно соленая пища. Сначала нам вкусно, еда бодрит (потому что повышается давление), но затем соль связывает жидкость, кровообращение ухудшается и наступает упадок сил.

Следующим в списке нежелательных продуктов идет обработанное мясо, в том числе сосиски и колбасы. Производители щедро приправляют его нитритом натрия для придания "здорового" розового цвета, однако данное вещество переводит гемоглобин в неактивную форму, ухудшается оксидизация тканей, наступает кислородное голодание.

Жирная пища, к которой относятся и салаты с майонезом, также может повлиять на настроение негативно. Для ее переваривания организму требуется много энергии, из-за чего после трапезы возникает ощущение усталости.

Вместо всего вышеперечисленного Елена Соломатина посоветовала есть бананы, помидоры, цитрусовые, грибы вешенки, морковь, темный шоколад, орехи, йогурты и все кисломолочные продукты и сложные углеводы: овсянку, пасту с морепродуктами, а также жирную рыбу. Также улучшат настроение финики, сухофрукты и зеленый чай.

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