Тмин: польза для здоровья и побочные эффекты

Тмин (Carum carvi) является родным растением для Центральной Европы и Западной Азии. В настоящее время он широко выращивается в Восточной Европе, Финляндии, Германии, Нидерландах и Северной Африке. Он хорошо растет на лугах.

Описание растения

Тмин - это двухлетнее растение, которое вырастает до 40-60 см в высоту. Он немного похож на морковь.

Листья разделены на нитевидные отделы. Цветки маленькие, от белого до розового цвета. Плоды имеют длину 2 мм, и они имеют форму полумесяца с 5 небольшими хребтами. Семена тмина содержат значительное количество углеводов, жира и белков.

Используемые части: семена и плоды - это части растений, которые в основном используются для получения пользы для здоровья. Однако листья и корни также используются в некоторых медицинских препаратах.

Польза для здоровья

Семена тмина содержат 2-7% эфирного масла, состоящего из карвона (45-65%), меньшего количества лимонена, карвеола и некоторых других веществ.

Кроме того, семена содержат около 20% масла. Растения, которые самостоятельно растут в дикой природе, в большинстве случаев содержат больше масла, чем растения, которые искусственно выращиваются, и поэтому имеют более сильный вкус. Листья тмина богаты витаминами В и С, а также железом.

Тмин давно культивируется, и он описан многими древними цивилизациями. Семена растения были найдены в населенных пунктах, относящихся к каменному веку, а также в египетских гробницах.

Он имеет многообразные лечебные свойства, такие как антигистаминные, антисептические, спазмолитические и ветряные.

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Эта целебная специя используется для избавления от зубных болей, и она нередко используется в качестве анальгетика.

Травяной чай, приготовленный из семян, используется в качестве растительного средства при расстройствах пищеварения, изжоги, потери аппетита и при наличии червей в желудке.

Тмин является естественным лекарством при диспепсии, истерии и подобных расстройствах. Кроме того, считается, что он полезен для желудка. Считается, что дистиллированный сок является эффективным средством для терапии колики у младенцев.

Предполагается, что припарка, приготовленная из порошкообразных семян, является эффективным средством при ранениях.

Листья, корни и семена тмина, похоже, активируют железы, и увеличивают функции почек. Кроме того, настой, приготовленный из семян, может помочь в пищеварении, а также при менструальных судорогах и метеоризме.

Масло иногда используется, чтобы избавиться от галитоза. Кроме того, масло содержит эффективный антигельминтный агент, особенно против анкилостомов.

Дозировка

Для приготовления тизана рекомендуется использовать около 0,5-2 г порошкообразных плодов.

Настойки, приготовленные из экстрактов тмина, можно использовать по 0,5-4 мл 3 раза в сутки.

Эфирное масло можно принимать по 0,05-0,2 мл 3 раза в сутки при синдроме раздраженного кишечника.

При метеоризме стоит принимать от 1 до 6 капель летучего масла тмина с достаточным количеством сахара и 5 мл воды.

Побочные эффекты

Небезопасно употреблять очищенное эфирное масло тмима детям в возрасте до 2 лет, потому что это может вызвать раздражение кожи.

В очень огромной дозе масло тмина может вызвать аборты и может оказаться нейротоксичным.

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