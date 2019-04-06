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Спецы по питанию рассказали о самых полезных супах
По инф. rosbalt.ru   
06 Апреля 2019 г.
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Среди распространенных в России супов овощной вегетарианский наиболее полезен.

Спецы по питанию рассказали о самых полезных супах

По словам диетолога клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елены Ливанцовой, в этом супе содержится оптимальный источник питательных веществ. «Основа питания во всех клиниках — это как раз овощные супы», — отметила она.

Врач-гастроэнтеролог той же клиники Владимир Пилипенко добавил, что суп «обязателен для того, чтобы человек чувствовал себя здоровым и бодрым».

Менее всего полезна солянка. Из-за наличия в ее составе нескольких видов мяса она калорийна. Кроме того, соленые огурцы и копчености в этом супе не рекомендуются людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.

По инф. rosbalt.ru

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