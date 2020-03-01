Сливочное масло: кому-то хорошо, а кому-то не очень

"РГ" : диетолог объяснила, кому нельзя есть сливочное масло.

Сливочное масло лучше добавлять в готовую еду. Жарить на нем не рекомендуется

Сливочное масло считается не только вкусным, но и весьма полезным продуктом. Однако врачи предупреждают, что есть категории людей, которым масло идет во вред.

Кусочек сливочного масла, наверняка, найдется в холодильнике у каждой семьи. Его охотно мажут на хлеб, жарят на нем, добавляют в кашу. А некоторые добавляют его даже в кофе, считая, что таким образом продлевается бодрящий эффект этого напитка.

Врач-диетолог Ольга Резниченко утверждает - к информации о том, что сливочное масло приносит вред здоровью надо относиться осторожно.

- В нем есть витамины А и D, которые легче усваиваются, если попадают в пищеварительный тракт вместе с жирами, - говорит Резниченко. - Кроме того, жиры замедляют пищеварительный процесс, что не так уж и плохо, если вы знаете, что в следующий раз перекусите нескоро. Одним словом, все хорошо, что в меру.





Взрослый человек вполне может позволить себе около 20-30 граммов масла в день. Однако сливочное масло противопоказано из-за большого количества холестерина людям с лишним весом, а также тем, у кого есть кардиоваскулярные нарушения, диагностирован атеросклероз или камни в желчном пузыре.

Абсолютное противопоказание - при остром панкреатите.

Пожилым людям тоже надо уменьшать количество этого продукта в своем рационе.

По мнению диетолога, его можно заменить без всякого ущерба для здоровья, например, на оливковое. Большую пользу принесет употребление жирных сортов рыбы.

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