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Шесть продуктов для иммунитета
По инф. "Российской газеты"   
11 Февраля 2020 г.
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kasha

Врач перечислила продукты для защиты от бактерий и вирусов, пишет "РГ".

Шесть продуктов для иммунитета

Не секрет, что зимой нужно уделять особое внимание питанию, которое в холодное время года должно быть максимально сбалансированным.

- Недоедание влияет на иммунную систему и подверженность инфекциям. Избыточный вес и особенно высокое потребление жиров также приводят к ухудшению защитной функции организма, снижая иммунитет, - отметила диетолог Ева-Мария фон Брух.

По мнению немецкого врача, в рацион следует включить богатые необходимыми витаминами шесть продуктов. Так, оказывающие антиоксидантное действие и поддерживающие иммунную систему каротиноиды содержатся в моркови.

Также специалист советует использовать для приготовления блюд картофель (лучше в вареном виде), капусту и шпинат.

Лучший вариант для второго блюда - рыба.

Перекусывать рекомендуется орехами и семенами - в них много витамина Е, цинка, селена и меди.

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