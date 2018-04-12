Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Федеральный Роспотребнадзор предупредил об опасности необработанной должным образом рыбы и распространении в регионах связанных с этим болезней. Так, по данным надзорного органа, не самая благополучная обстановка складывается в Уральском федеральном округе, сообщает "РГ".
Описторхоз от речной рыбы
Чтобы избежать заражения описторхозом и уничтожить паразитов в рыбе,
её нужно правильно приготовить
Одним из самых опасных и распространенных заболеваний, передающихся через рыбу, является описторхоз: его вызывают черви-паразиты; болезнь характеризуется поражением печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. "В целом по стране в 2017 году было выявлено 18 775 случаев. В Уральском федеральном округе показатель заболеваемости превышает среднефедеральные значения: в Ханты-Мансийском автономном округе - в 20,5 раз, в Ямало-Ненецком автономном округе - в 9,7 раза, в Тюменской области - в 7,1 раза, в Курганской - в 4,5 раза, в Свердловской - в 1,4 раза", - докладывает служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Опасность представляют рыбы из семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, гольян и другие. Заражение происходит, если есть сырую, слабосоленую или недостаточно прожаренную рыбу.
"Одна из причин сложившейся ситуации - сброс сточных вод, а также несоблюдение режима обеззараживания рыбы перерабатывающих предприятиях", - подчеркивает Роспотребнадзор.
Чтобы не заразиться, съев свежий улов, нужно соблюдать простые меры профилактики. Варить рыбу 15 минут с момента закипания. Жарить в масле до 20 минут. Солить мелкую рыбешку в течение двух недель, крупную (больше 25 сантиметров) - 40 суток с добавлением двух килограммов соли на 10 килограмм рыбы.
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