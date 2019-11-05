Рыбные консервы - источник полезных веществ

Врач рассказала о пользе и вреде рыбных консервов, пишет "РГ" .

Рыбные консервы все-таки не стоит есть каждый день

Как рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева, такой продукт является источником незаменимых жирных кислот Омега-3, витаминов D и группы В, фосфора, кальция, селена и цинка, которые полезны для сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и иммунной систем организма.

Также в рыбных консервах содержится белок. Особенно примечателен в этом плане тунец, белок которого усваивается человеческим организмом на 95 процентов. Но в низкокалорийном тунце меньше жира и полезных полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот. Например, в консервированной сайре, горбуше или кальмарах их содержание в 2-10 раз больше, чем в тунце. А печень трески Татьяна Солнцева и вовсе называет чемпионом по содержанию витамина D и Омега-3 жирных кислот. Она также рекомендует людям в возрасте старше 40 лет отдавать предпочтение салатам с более жирными рыбными консервами. Но есть и ограничения.

"Я бы не советовала покупать консервы в томатном соусе, со вкусовыми добавками, с растительным маслом. В них соотношение Омега-3 и Омега-6 жирных кислот (из растительного масла) может изменяться. Следует потреблять больше продуктов, содержащих Омега-3 жирные кислоты, а это рыба и морепродукты. Причем если консервы из них, то натуральные, в собственном соку", - говорит эксперт.

Использовать рыбные консервы в ежедневном рационе диетологи не рекомендуют из-за большого содержания в них соли. Например, в одной банке консервированной рыбы может содержаться суточная норма соли. Еще одна опасность заключается в том, что хищные рыбы, в том числе и тунец, могут накапливать ртуть.

"Больше всего этого вредного соединения в крупной и старой рыбе. При этом, к сожалению, ни замораживание, ни кулинарная обработка почти не влияют на его содержание в продукте. Продукты из тунца и других хищных рыб (акула, рыба-меч, марлин) не стоит есть беременным и детям", - отмечает Татьяна Солнцева. Кроме того, для наибольшей пользы рекомендуется разнообразить меню и чередовать пресноводную и нежирную рыбу с жирной морской.

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