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Проверено в Оксфорде: низкокалорийные диеты более эффективны для снижения веса
Адриан Лопес, El Confidencial   
28 Сентября 2018 г.
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Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что строгие низкокалорийные диеты более эффективны для снижения веса тела, пишет журналист El Confidencial Адриан Лопес.

"Исследователи доказали: спустя год люди, которые потребляли не более 810 калорий в день, питаясь супами, коктейлями и энергетическими батончиками, похудели в три раза больше, чем приверженцы других строгих диет. А именно, те, кто ограничивал количество калорий, потеряли в среднем 10,7 кг - на 6 с лишним кг больше, чем те, кто следовал рациону, рекомендованному их лечащим врачом. Вдобавок в первой группе сильнее снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также возникновения инсультов", - говорится в статье.

Издание сообщает, что в эксперименте участвовали 278 взрослых жителей графства Оксфордшир, чей индекс массы тела превышал 30 - то есть лица с клиническим ожирением. Их разделили на две группы: одна 24 недели сидела на диете, ограниченной 810 калориями в день, причем традиционный рацион частично заменялся супами, коктейлями и энергетическими батончиками, другая следовала плану похудения, рекомендованному врачом. В первой группе 45% участников похудели не менее чем на 10%, во второй - только 15% участников.

Издание сообщает: низкокалорийная диета с особым рационом "подходит большинству людей с ожирением, желающих похудеть", но предостерегает, что возможны противопоказания - наличие каких-то заболеваний или прием определенных лекарств.

Перевод Inopressa.ru

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