При диагнозе "рак груди" нужна правильная диета

Медики узнали, что можно есть при раке груди.

Правильное питание играет большую роль и в профилактике, и в лечении рака

При наличии опухоли молочных желез женщинам следует строго следить за своим питанием. Важно есть больше фруктов и овощей, и меньше — красного мяса, считают медики, пишет The Health Site.

Желательно также включить цельнозерновые в питание. Следует есть больше постных белков, которые сохраняют идеальное соотношение массы тела к массе мышечной ткани. Белком богаты рыба, морепродукты, яйца, бобы и фасоль, семечки, орехи, соя и молочные продукты.

Медики советуют избегать красного мяса и ограничить употребление спиртного. Приготовление мяса при высокой температуре может привести к выделению токсинов, а чрезмерное употребление спиртных напитков является одним из факторов риска развития рака, поясняют эксперты.

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По инф. rosbalt.ru

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