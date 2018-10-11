"Правило одного яйца" оказалось неправильным. Так сколько же их есть-то?

"Так как яйца повышают уровень холестерина и могут таким образом способствовать развитию сердечных заболеваний, долгое время они считались вредным продуктом. Однако различные исследования опровергают эту взаимосвязь", - сообщает журналистка Focus Аника Йонас.
Яйца и холестерин: есть ли связь?
"Так, американские ученые из института EpidStat, штат Мичиган, и исследовательской компании DLW Consulting Services, штат Юта, пришли к выводу: яйца не повышают риск возникновения ишемической болезни сердца и инсульта. Наоборот: исследователи даже обнаружили признаки того, что одно яйцо в день может сократить риск инсульта. Американские ученые проанализировали семь исследований. Результаты их анализа были опубликованы в 2016 году", - передает журналистка.
Спор о пользе и вреде яиц наконец-то закончен?
При этом, продолжает Йонас, группа американских ученых из 12 институтов проанализировала 25 исследований и разработала новые рекомендации по здоровому питанию. В исследовании, опубликованном в 2017 году, говорится, что яйца повышают уровень холестерина и поэтому должны оказываться на тарелке крайне редко.
Неудивительно, что такие противоречивые рекомендации могут ввести потребителей в замешательство, отмечает журналистка. Focus обратился за консультацией к двум кардиологам.
По мнению Гельмута Гольке, члена правления Немецкого фонда сердца, решающее значение имеют продукты, вместе с которыми употребляются яйца. "Американцы часто едят яйца с беконом, дополнительно получая тем самым вредные насыщенные жирные кислоты. Тот, кто уделяет внимание средиземноморскому питанию с большим количеством фруктов, овощей и ненасыщенных жирных кислот (содержащихся, например, в оливковом масле), может меньше беспокоиться об уровне холестерина", - говорится в статье.
К тому же, как отмечает Гольке, питание влияет на уровень холестерина лишь отчасти. Остальное - вопрос генетики. Например, гены определяют количество ЛПНП-рецепторов в печени, регулирующих содержание холестерина в крови.
"Чтобы избежать сердечного заболевания, мы должны в первую очередь отказаться от никотина и достаточно двигаться. Здоровое питание по средиземноморскому образцу занимает только третье место", - приводит журналистка мнение Ульриха Лауфса, кардиолога из Университетской клиники Саарланда, отмечающего, что в вопросе употребления яиц общего руководства для всех быть не может.
"Как сообщает Гольке, до сих пор ученые не обнаружили увеличения количества сердечных заболеваний у здоровых европейцев, употребляющих до четырех яиц в неделю. Он рекомендует ориентироваться на это количество. (...) Тем не менее, меньше яиц стоит есть диабетикам и людям, которые уже страдают от ишемической болезни сердца", - пишет Йонас в заключение.
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