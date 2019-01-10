Полезно? Ну это как посмотреть

Даже самые безобидные, на первый взгляд, ингредиенты в вашей тарелке могут нанести ущерб здоровью. "МК-Латвия" объясняет, от какого обеда лучше отказаться.

В последнее десятилетие набирает популярность культура здорового питания. Все мы знаем, что фастфуд не несет нам ничего, кроме лишних калорий. Возможно, вы удивитесь, но продукты, которые мы долгие годы считали полезными, также могут спровоцировать неприятные симптомы. Мы расскажем о пяти продуктах, которые, казалось бы, не представляют никакой угрозы, однако часто становятся причиной различных воспалительных процессов в организме.

В список попал всеми любимый йогурт. Но речь идет о сладких видах, с добавлением ароматизаторов и крахмала. Из-за высокого содержания сахара, этот продукт может вызвать нешуточное воспаление любого отдела пищеварительной системы. Чтобы не оказаться в больнице на долгий срок, обратите внимание на йогурт без добавок. Например, греческий или с бифидобактериями, которые положительно скажутся на работе желудка.

Если вы любитель овощных салатов, будьте осторожны с таким ингредиентом, как томат. В этих ягодах содержится опасный элемент соланин, который достигает своего пика в зеленых плодах. Чрезмерное попадание этого элемента в кровь грозит развитием воспалительных элементов в кишечнике, кроме того, если у вас есть проблемы с суставами или пищеварением, будьте крайне осторожны с употреблением томатов.

Аллергикам не следует увлекаться пшеницей. Изделия из пшеницы способствуют выбросу инсулина, что приводит к нежелательным высыпаниям на коже. Людям, страдающим аллергией на глютен, необходимо полностью отказаться от пшеницы и блюд с ее использованием, так как в противном случае возможны воспаления желудка, кишечника и даже кровотечения.

Одним из главных аллергенов по праву считаются цитрусы. В мире не так много людей, кто может пожаловаться на серьезные последствия употребления цитрусов, и все же любимые нами апельсины могут способствовать развитию хронических заболеваний. Гистамин, которым переполняется наш организм после употребления цитрусов, ведет к образованию воспалительных элементов.

Овсяные хлопья. Наверное, самый неожиданный продукт. Мы с детства знаем, что овсяная каша необходима для полноценного роста и развития молодого организма. Однако есть люди, которые с трудом переваривают некоторые злаковые белки. Организм, в свою очередь, не может определить их происхождение и начинает активную борьбу с белками путем выработки антител. Опять же, происходит выброс гистамина, начинается воспаление.

Еще одно важное замечание по овсянке: при приготовлении каши обязательно добавляйте в нее масло — если этого не сделать, то, из-за отсутствия жиров, овсянка начнет вымывать кальций из вашего организма.

Как выяснили специалисты, растительное масло — не такой уж полезный продукт. Причем это относится к любому виду растительного масла, будь то соевое, подсолнечное или пальмовое, которое любят добавлять в свои изделия недобросовестные кондитеры. Особенностью производства масла является обработка с использованием опасного элемента гексана.

Кроме того, в растительном масле содержатся жирные кислоты, которые негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе, способствуют воспалению суставов.

Все мы знаем, что жареные блюда, мягко говоря, вредны для обмена веществ. Причиной тому служит масло, на котором и происходит обжарка. Жиры вступают в реакцию с кислородом, что ведет к образованию свободных радикалов, которые нарушают синтез белков. Чем выше температура, тем опаснее становятся вещества.

Постарайтесь сократить употребление продуктов, которые могут сыграть с вами злую шутку, в первую очередь, избегайте повышения инсулина.

Источник: www.mklat.lv

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