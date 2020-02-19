Полезные жиры помогут похудеть

Названа простая еда с незаменимыми омега-3, которая поможет сжечь жир, пишет "РГ" .

Для успешного снижения веса питание должно быть сбалансированным

Немецкие медики подтвердили, что рацион человека, который намерен избавиться от лишнего жира, также должен быть сбалансированным - состоять из белков, углеводов и обязательно из полезных жиров.

Это предполагает употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, которые не могут самостоятельно синтезироваться в организме и должны поступать извне. Главными поставщиками здоровых жиров являются оливковое и льняное масла, орехи, авокадо и жирная рыба, например, сельдь.

Как пояснили специалисты, полезные жиры и белки одинаково важны для сохранения мышечной массы и потери лишнего веса.

Чтобы получить достаточно белка, медики порекомендовали есть нежирную курицу, яйца, бобовые, творог с низким содержанием жира.

Среди полезных, в том числе, для полных людей (с учетом приема пищи небольшими порциями) сложных углеводов названы цельнозерновые хлеб и макароны, овсяная каша, гречка и вареный картофель.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ