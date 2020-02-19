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Полезные жиры помогут похудеть
По инф. "Российской газеты"   
19 Февраля 2020 г.
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fish

Названа простая еда с незаменимыми омега-3, которая поможет сжечь жир, пишет "РГ".

Полезные жиры помогут похудеть

Для успешного снижения веса питание должно быть сбалансированным

Немецкие медики подтвердили, что рацион человека, который намерен избавиться от лишнего жира, также должен быть сбалансированным - состоять из белков, углеводов и обязательно из полезных жиров.

Это предполагает употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, которые не могут самостоятельно синтезироваться в организме и должны поступать извне. Главными поставщиками здоровых жиров являются оливковое и льняное масла, орехи, авокадо и жирная рыба, например, сельдь.

Как пояснили специалисты, полезные жиры и белки одинаково важны для сохранения мышечной массы и потери лишнего веса.

Чтобы получить достаточно белка, медики порекомендовали есть нежирную курицу, яйца, бобовые, творог с низким содержанием жира.

Среди полезных, в том числе, для полных людей (с учетом приема пищи небольшими порциями) сложных углеводов названы цельнозерновые хлеб и макароны, овсяная каша, гречка и вареный картофель.

 

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