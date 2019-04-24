Полезные свойства иван-чая

Количество поклонников здорового образа жизни в последнее время стремительно растёт. Многие из них уже пришли к тому выводу, что любую болезнь проще предупредить, чем лечить. А если недомогания всё же появляются, то лучше устранять их на раннем этапе с помощью безопасных натуральных препаратов, которые не имеют побочных эффектов и приводят организм к состоянию самовосстановления.

Одним из лучших даров природы является растение с милым русскому сердцу названием- Иван-чай. Ботаническое его название – кипрей узколистный, также его называют копорский чай.

Иван-чай часто используют для приготовления напитков, которые не только отлично утоляют жажду и улучшают настроение, но и содержат множество витаминов и микроэлементов.

Польза иван-чая для организма

Польза копорского чая неоспорима. Благодаря огромному содержанию витамина С он держит организм в тонусе. Если вы простудились, копорский чай поможет снять жар и подарит спокойный исцеляющий сон. Иван-чай стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет сосуды, повышает иммунитет. Обладает мощным спазмолитическим и противовоспалительным эффектом.

Польза для женщин заключается в омолаживающем эффекте иван-чая. При приёме кожа становится более здоровой и сияющей. Также кипрей применяется при лечении таких типичных женских болезней как молочница и цистит.

Для мужчин иван-чай будет полезен при заболеваниях предстательной железы. Он увеличивает потенцию и способствует улучшению эрекции.

Также иван-чай является мощным антиоксидантом, способным защитить организм от свободных радикалов, вывести токсины, шлаки, соединения тяжелых металлов, радионуклиды. Его часто принимают при алкогольной интоксикации и отравлениях.

Как принимать

Чаще всего из иван-чая готовят целебные настои, изменяя время настаивания и соотношение сухой травы на количество горячей воды. Настой содержит эфирные масла, поэтому напиток не испортится в течение нескольких дней, но лучше всего применять его свежеприготовленным.

1 способ приготовления: 2 ч.л. сухой травы заливают 600 мл кипятка. Емкость необходимо плотно закрыть и настаивать 10–15 мин.

2 способ: 2 ч.л. чая залить 200 мл горячей воды. Готовить на водяной бане в течение 15 мин.

При заболеваниях мочеполовой системы: 1 ст. л. иван-чая залить 200 мл кипятка и настоять в течение 2 часов, далее процедить. Применять по 1/3 стакана (60 мл) 3 раза в день.

Наружное применение (при отите, стоматите и ангине): 2 ст.л. ложки чая залить 400 мл кипятка и настоять в течение 6 часов, далее настой процедить и использовать по необходимости путём полоскания или компрессов.

Где приобрести

Иван-чай отлично сочетается с другими природными компонентами и способен решать множество разных задач. Он может помочь взбодриться или, наоборот, успокоиться, улучшить иммунитет, продлить молодость, снять воспаление или просто освежиться.

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