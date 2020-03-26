Полезная еда повысит иммунитет, а это сейчас очень важно

Врач назвал продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу, пишет "РГ".

Пожилым людям надо обратить внимание на свое питание в период эпидемии

Специалисты Испанской академии питания и диетологии пояснили, что пища сама по себе не предотвращает коронавирус и, конечно, не лечит от него, но механизмы защиты и реагирования на инфекцию, а также способность организма к восстановлению, тесно связаны с питанием.

- Следовательно, адекватный режим питания необходим для укрепления естественной защиты организма и его реакции на патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции, - отметил диетолог Альма Палау.

По словам президента Испанской академии питания и диетологии Джузеппе Руссолилло, диета должна быть "сбалансированный и разнообразный" и включать фрукты и овощи (источник пребиотиков), цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты (источник пробиотиков).

- Особенно следует обратить внимание на омега-3 жирные кислоты, присутствующие в рыбе, орехах и оливковом масле. Они обладают противовоспалительным действием, что способствует лучшему иммунному ответу, - пояснил специалист, добавив, что дополнительно укрепить иммунитет помогут здоровый сон, физическая активность, отказ от вредных привычек.

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