Полезная еда повысит иммунитет, а это сейчас очень важно

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Пожилым людям надо обратить внимание на свое питание в период эпидемии
Специалисты Испанской академии питания и диетологии пояснили, что пища сама по себе не предотвращает коронавирус и, конечно, не лечит от него, но механизмы защиты и реагирования на инфекцию, а также способность организма к восстановлению, тесно связаны с питанием.
- Следовательно, адекватный режим питания необходим для укрепления естественной защиты организма и его реакции на патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции, - отметил диетолог Альма Палау.
По словам президента Испанской академии питания и диетологии Джузеппе Руссолилло, диета должна быть "сбалансированный и разнообразный" и включать фрукты и овощи (источник пребиотиков), цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты (источник пробиотиков).
- Особенно следует обратить внимание на омега-3 жирные кислоты, присутствующие в рыбе, орехах и оливковом масле. Они обладают противовоспалительным действием, что способствует лучшему иммунному ответу, - пояснил специалист, добавив, что дополнительно укрепить иммунитет помогут здоровый сон, физическая активность, отказ от вредных привычек.
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