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Пьешь кефир - помогаешь иммунитету!
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2020 г.
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Диетолог рассказал о влиянии кефира на организм.

Пьешь кефир - помогаешь иммунитету!

Натуральные кисломолочные продукты улучшают микрофлору кишечника

Здоровая микрофлора кишечника отвечает за развитие иммунитета и выработку антител в организме, а значит, нужно включать в рацион продукты, богатые пробиотиками. Именно эти полезные бактерии «выращивают» полезную микрофлору, рассказал корреспонденту  диетолог Артур Моисеенко.

«Весь физиологический статус организма и его иммунный ответ тесным образом связан с работой кишечника. Считается, что в нем содержится около 1,5 кг чистой микробной флоры. От ее состояния зависит уровень синтеза противоинфекционных антител — важнейшего звена иммунитета. Однако из-за неправильного питания, злоупотребления антибиотиками и сомнительными пищевыми добавками нарушаются процессы переваривания и усвоения пищи, возникает гниение и брожение», — рассказывает диетолог.

Из-за этого нормальная микрофлора погибает, а ее место занимает условно-патогенная, и человек сталкивается с дисбактериозом. Он проявляется в частых простудных заболеваниях, которые осложняются воспалением легких, бронхитами и гайморитами.

«При лечении мы принимаем антибиотики, после которых через некоторое время заболевания могут вернуться. И причина — отсутствие полезной микрофлоры кишечника. Чтобы не допустить этого, нужно включать в рацион продукты с молочнокислыми бактериями (кефирные грибки, молочнокислые стрептококки, ацидофильные палочки). Их много в кефире, простокваше, сметане, ацидофильных йогуртах», — уточняет Артур Моисеенко.

Однако стоит воздерживаться от молочнокислых продуктов, богатых углеводами и простыми сахарами, они могут даже усилить бродильные процессы в кишечнике. Также пробиотиков много в домашних соленых огурцах, квашеной капусте и сырах.

Ранее врачи рассказывали, как подготовить организм к встрече с коронавирусом. Для этого следует, в частности, отказаться от алкоголя, включить в рацион продукты, богатые витаминами С и А. Кроме того, диетологи советуют повысить кислотность желудка, чтобы вирус не мог преодолеть желудочный барьер.

По инф. rosbalt.ru

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