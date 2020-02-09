"Овсянка, сер!" или всё, что мы должны знать про овсяную кашу и глютен в ней

Овсяную кашу считают идеальным завтраком для детей и взрослых. Она отлично утоляет чувство голода, заряжает энергией на весь день, имеет в своем составе ряд полезных микроэлементов. Однако, это каша не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Например, если употреблять овсянку неправильно, то это чревато лишним весом. Все об овсянке и секреты о других крупах можно узнать на сайте agronom.expert.

Польза овсянки

Многие люди уверены, что употреблять овсянку чрезвычайно полезно для здоровья, и они правы. Овсянка обладает целым рядом полезных для организма свойств:

подходит всем категориям людей, включая маленьких детей и тех, кто страдает от различных заболеваний;

содержит много полезных веществ, улучшает работу всего организма;

улучшает работу кишечника даже при разовом употреблении (для того, чтобы пищеварительная система была здоровой, овсяную кашу нужно есть на завтрак ежедневно);

положительно влияет на настроение человека, улучшает эмоциональный фон и его общее самочувствие;

активизирует работу мозга, поэтому кашу обязательно стоит есть по утрам студентам, школьникам и тем людям, чья профессия связана с умственной активностью;

овсяная каша отлично очищает организм от токсинов и шлаков, помогает быстрому выведению из него вредных веществ;

защищает слизистую желудка, является незаменимым продуктом для тех, кто испытывает проблемы и ЖКТ;

отлично утоляет чувство голода, позволяет чувствовать себя сытым на протяжении долгого времени.

Вред овсянки

Несмотря на то, что овсянка считается полезным продуктом, который подходит всем, у нее есть ряд недостатков. В первую очередь нужно помнить о том, что чрезмерное употребление овсянки, как и любого другого продукта, чревато неприятными последствиями:

Вместе с токсинами и вредными веществами, которые овсянка выводит из организма, тело человека может лишаться и таких полезных микроэлементов как магний, калий. Овсянка может быть опасна для фигуры, если готовить ее неправильно. Когда каша готовится на воде или обезжиренном молоке и добавлением свежих ягод, орехов или кусочков фруктов, то блюдо по праву можно считать идеальным завтраком для худеющих. Но когда в овсянку добавляется жирное молоко, сливочное масло, много сахара, варенье, джем, сгущенное молоко или кусочки шоколада, похудеть на ней не получится. Скорее, фигура испортится еще сильнее в рекордно короткие сроки. В состав этого продукта входит глютен. О его вреде заговорили совсем недавно, но диетологи уже успели выяснить, что от непереносимости глютена страдает огромное количество людей, примерно половина населения всей планеты. Поэтому, если после поедания овсянки чувствуется тошнота, тяжесть в желудке, болевые ощущения или другие проблемы с пищеварительной системой, то от такого блюда стоит отказаться. Вполне вероятно, что имеет место быть непереносимость глютена.

Внимание! Для того, чтобы овсянка была полезной и вкусной, ее стоит варить долго, дать хлопьям полностью набухнуть и развариться. Овсяные хлопья в одноразовых порционных пакетиках с разными вкусами и добавками, которые завариваются за 2-3 минуты, не имеют ничего общего с настоящей овсяной кашей, поэтому от употребления таковых стоит воздержаться.

Заключение

Таким образом, важно помнить о том, что любой продукт хорош в меру. Это утверждение касается и овсяной каши. Если готовить ее правильно и есть в умеренных количествах, то она принесет организму только пользу.

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