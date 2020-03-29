Омлет на завтрак - хорошо, но лучше не каждый день 

Стало известно, сколько яиц можно съедать в день.

Яйца - прекрасный источник легкоусвояемого белка и лецитина

Безопасно для здоровья съедать одно яйцо в день. К такому выводу пришли специалисты из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, пишет CNN Health.

Специалисты провели исследование с участием 215 тыс. женщин и мужчин, не имевших серьезных хронических заболеваний. Эксперимент длился 34 года. По его итогам выяснилось, что безвредным для здоровья является употребление одного яйца в день. На завтрак можно съедать и два яйца, но не более одного или двух раз в неделю, предупреждают ученые.

Они поясняют — в яичном желтке содержится много холестерина, избыток данного вещества в крови связан с высоким риском атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы.

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По инф. rosbalt.ru