Нужно больше йода - будут йодировать соль





В России со следующего года может быть введено универсальное йодирование пищевой поваренной соли. Уведомление о разработке законопроекта об этом минздрав разместил для общественного обсуждения, пишет "РГ".

В нем отмечается проблема йододефицита у населения и связанных с ним заболеваний. По данным Эндокринологического научного центра минздрава, из-за дефицита йода в стране более 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей ежегодно нуждаются в специализированной эндокринологической помощи. При этом в России йодированную соль в питании употребляет менее 30 процентов населения, в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран, где введено всеобщее йодирование соли. В минздраве рассчитывают, что закон, который должен исправить эту ситуацию, будет принят в этом году и с 2020 года вступит в силу.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, предельная норма дневного потребления соли - 2 грамма натрия или 5 граммов поваренной соли, то есть неполная чайная ложка, отмечает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько. Но нельзя забывать, что соль содержится практически во всех продуктах, в том числе в хлебе, столовой воде, таким образом человек может получить дневную дозу соли, даже ничего не досаливая в своей тарелке.





Некоторые люди прибегают к другой крайности - стараются совсем отказаться от потребления соли. А это вредно для здоровья. "Соль нужна для нормального протекания биохимических реакций и обмена веществ, стабилизации мембраны клеток. Нарушение клеточного равновесия приводит к смерти", - говорит Марина Копытько. К тому же соль входит в состав крови.

Йодированная соль нужна многим людям, недостаток йода в организме может привести к бесплодию, инфаркту, инсульту, слабоумию, другим заболеваниям. Много йода в рыбе, морепродуктах, морской капусте. "Клинический опыт показал, что йододефицит сводится на нет в любом уголке суши благодаря употреблению йодированной соли. Для здорового взрослого человека дневная норма потребления йода - 150 мкг", - говорит она.

Людям, страдающим болезнью щитовидной железы, йода нужно больше.

Есть мнение, что с помощью йодированной соли нельзя поквасить капусту или, например, засолить огурцы, поскольку они могут забродить или стать горькими. Кандидат химических наук Петр Образцов опровергает эти опасения. Он привел пример стран, которые давно перешли на йодированную соль и добавляют ее при консервировании, квашении, мариновании различных овощей и не только, и все эти "консервы" отлично получаются, говорит он. Более того, такие продукты много лет импортируются в Россию, к примеру, из Венгрии. Единственное, йод - сильный окислитель, и при квашении капусты йодированной солью она может получиться более темной по цвету. Можно использовать йодированную соль для приготовления домашних сыров или творога. Правда, в этом случае они тоже могут получиться более темными. Не стоит опасаться, что если вся соль в стране станет йодированной, может произойти "передозировка" йодом. По мнению Петра Образцова, такой сценарий практически невозможен. Особенно если учесть, что йододефицит часто наблюдается у жителей даже приморских регионов.

В НИМЦ эндокринологии Минздрава России "РГ" подтвердили: опасности передозировки йодом не существует , поскольку речь идет о профилактической дозе йода. Это доказывает более, чем столетний мировой опыт. Да и с засолами проблем быть не должно: в странах, где уже приняты такие законы, овощи консервируют с йодированной солью.

Тем не менее Петр Образцов считает, что у покупателей должен быть выбор, и в магазинах рядом с йодированной солью должна остаться и обычная.

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