Неожиданно: обнаружен еще один продукт, повышающий холестерин

Популярный напиток назвали виновником высокого уровня холестерина в крови, пишет "РГ" .

Газировка, как оказалось, не только увеличивает риск ожирения и диабета

Американские исследователи из Университета Тафтса выяснили, что люди среднего и преклонного возраста, ежедневно употребляющие одну порцию газировки (или фруктового пунша) в течение примерно четырех лет, имеют повышенный риск развития дислипидемии с возрастом.

Речь идет о повышенном уровне "плохого" холестерина ЛПНП и триглицеридов (жиров), наряду с низким уровнем "хорошего" холестерина (ЛПВП). Такое состояние, в свою очередь, опасно высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

- Результаты работы показали, что потребление напитков с добавлением сахара, таких как газировка, лимонад или фруктовый пунш, влияют на риск развития дислипидемии с возрастом. Чтобы поддерживать более здоровый уровень холестерина и триглицеридов в крови, есть смысл отказаться от напитков с добавлением сахара, - отметил один из авторов исследования Никола МакКаун.

Сообщается, что специалисты также изучали влияние 100-процентных фруктовых соков на здоровье. Устойчивых связей между их употреблением и "неблагоприятными изменениями уровня холестерина и повышенного риска дислипидемии выявлено не было".

- Однако пить их стоит в умеренном количестве, а лучше заменить цельными фруктами или обычной водой, - отметили эксперты.

Результаты работы американских специалистов были опубликованы в Journal of the American Heart Association.

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