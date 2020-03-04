Неожиданно: обнаружен еще один продукт, повышающий холестерин

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Газировка, как оказалось, не только увеличивает риск ожирения и диабета
Американские исследователи из Университета Тафтса выяснили, что люди среднего и преклонного возраста, ежедневно употребляющие одну порцию газировки (или фруктового пунша) в течение примерно четырех лет, имеют повышенный риск развития дислипидемии с возрастом.
Речь идет о повышенном уровне "плохого" холестерина ЛПНП и триглицеридов (жиров), наряду с низким уровнем "хорошего" холестерина (ЛПВП). Такое состояние, в свою очередь, опасно высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Результаты работы показали, что потребление напитков с добавлением сахара, таких как газировка, лимонад или фруктовый пунш, влияют на риск развития дислипидемии с возрастом. Чтобы поддерживать более здоровый уровень холестерина и триглицеридов в крови, есть смысл отказаться от напитков с добавлением сахара, - отметил один из авторов исследования Никола МакКаун.
Сообщается, что специалисты также изучали влияние 100-процентных фруктовых соков на здоровье. Устойчивых связей между их употреблением и "неблагоприятными изменениями уровня холестерина и повышенного риска дислипидемии выявлено не было".
- Однако пить их стоит в умеренном количестве, а лучше заменить цельными фруктами или обычной водой, - отметили эксперты.
Результаты работы американских специалистов были опубликованы в Journal of the American Heart Association.
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