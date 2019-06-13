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Необычные свойства привычных продуктов
По инф. "Российской газеты"   
13 Июня 2019 г.
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chesnok

"РГ": некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно с вниманием к противопоказаниям.

Начнем с чеснока. Он хорош в профилактике простудных заболеваний, укреплении иммунитета, профилактике артрита и артроза.

Он противопоказан женщинам в период лактации, больным эпилепсией и людям с заболеваниями кишечно-желудочного тракта.


хрен польза

Хрен, чеснок, горчица вполне заменят некоторые лекарства

Редька - натуральное противопростудное и отхаркивающее средство, подходит для обработки ран. Ее не рекомендуется принимать при язве и гастрите. При таких же заболеваниях не рекомендуется есть клюкву, а вот попробовать полечить мочеполовые инфекции и обработать раны ягодой можно.

Калина полезна при пневмонии, бронхите, ангине, угревой сыпи и фурункулезе.

Не подойдет ягода тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, тромбофлебит и беременным.

Хрен пригодится в борьбе с ревматизмом, подагрой, воспалением мочевой системы, простудой, ангиной.

Не рекомендован при острых воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта, беременности в послеоперационный период.

Горчица, оказывается, может справиться с зубной болью, заболеваниями печени и желчного пузыря, простудой и склерозом сосудов. Рекомендована гипертоникам. При туберкулезе и заболевании почек противопоказана.

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