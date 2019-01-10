Наваристая ушица - самое то после новогоднего обжорства

Уху обожают все, даже те, кто не любит есть вареную рыбу. Во всяком случае, рыбный бульон или, как говорят специалисты - юшку, обильно посыпанную рубленным укропом и зеленым луком, они хлебают с удовольствием. Уха, как напоминает "РГ", после беспощадного и продолжительного праздничного застолья поможет вернуть вам человеческий облик.

Казалось бы, в новогодние праздники это кушанье обязательно должно присутствовать на столе россиян. Но увидеть его там можно чрезвычайно редко. Почему же так? Ведь, например, на свадьбе уха в России является одним из обязательных угощений. Но здесь есть один маленький нюанс. Уху там подают на второй день, с утра.

Свадьба и Новый год похожи одним. В первый день на столе тяжелая мясная еда, салаты с майонезом и множество горячительных напитков. Естественно, что организму надо прийти в себя и немного отдохнуть. А горячая наваристая уха идеальное для этого кушанье. Легкая, ароматная, она помогает восстановить силы. Поэтому уха как нельзя лучше подойдет для новогоднего стола, но лучше всего она проявит себя на следующий день. Так что вполне закономерно, что первое января может и должно стать днем ухи.





Рецептов ухи множество. Но предлагаемый ниже подойдет всем. К тому же на приготовление по нему ухи уйдет буквально час. Для нее нужна рыба нескольких сортов, пара-тройка луковиц, соль, перец, лавровый лист. И конечно, когда кушанье будет готово, надо добавить в него порубленный укроп и зеленый лук.

Для ухи отбираем окуней и судаков, а если повезет, то и стерлядку. Если же благородной рыбы у рыбаков не оказалось, можно купить ее в магазине. Кстати, стерлядь вполне можно заменить форелью, семгой или любой красной рыбой. Как правило, рыба заморожена, поэтому надо дать ей отойти. Окуней выпотрошить, ножницами удалить жабры и завернув в марлю, положить в кастрюлю с холодной водой. Марля необходима для того, чтобы чешуя не попала в бульон. А удалять ее не стоит, от окуней богатый навар.

Как закипит, сразу начинать снимать пену. Если этого не сделать, уха будет мутноватой. Варить окуней на слабом огне. Минут через двадцать достать их из кастрюли. Рыбешек можно съесть или выбросить.

А пока окуни варились, надо приготовить судака. Выпотрошить, удалить жабры, снять чешую, порезать на порционные куски. И как только кастрюля освободится, положить их туда. Минут двадцать - двадцать пять вполне достаточно для их варки.

Судачка извлечь и отложить в сторонку. Также надо убрать чешую и жабры и порезать порционно. Кстати, варится уха с открытой крышкой.

С форелью или стерлядью, или тем или другим вместе, положите в бульон несколько очищенных луковиц целиком.





Еще минут десять, и варево следует посолить, добавить несколько горошин перца и лавровый лист. Вскоре кастрюлю можно снимать с плиты, положить в нее сваренного ранее судака, и закрыв крышкой, отставить в сторонку. И через пару минут влить в уху, уже не кипящую, стопочку водки.

Кастрюлю убрать в прохладное место. Когда остынет, поставить в холодильник.

Утром поставите на стол, когда гости проснутся и начнут жалобно просить нечто, что поможет им обрести человеческий облик.

Если правильно сварена, то за время пребывания на холоде уха станет похожей на желе. Лучше всего разложить ее ложками по большим кружкам и разогреть. Или сделать это прямо в кастрюле. Потом разлить по тарелкам посыпать рубленным укропом и зеленым луком и... Кушать подано!

В случае застолья на природе такая уха варится в большом котле на костре. По готовности ее накрывают крышкой и оставляют в сугробе. Кстати, если уха готовится на костре, всегда найдется знаток, который попытается залезть горящей головней в котел. Опытные рыбаки относятся к этому неодобрительно - зачем пихать головешки в уху, она и так вкусная и отлично пахнет дымком.

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