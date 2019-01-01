На диетах хоть однажды сидели все...

Как только речь касается диет, люди внутренне как-то напрягаются, и наверное многие сразу вспоминают свой собственный опыт. Но есть и просто много интересных наблюдений и советов, связанных с диетами и в целом с питанием. Об этом стоит узнать поподробнее, вдруг что-то, да и пригодится когда-нибудь в собственной жизни.

Существует на свете много диет: для беременных, для похудения или наоборот набора веса. Есть диеты, которые необходимо соблюдать при болезнях. Например, при заболеваниях печени используется стол №5 по Певзнеру.

Сейчас в чести мода на здоровый образ жизни, и есть сервисы, на которых можно почерпнуть много полезной информации об этом. Например, очень важный фактор для здоровья человека - правильное питание. Интересующимся этой темой людям может пригодиться вот этот сайт: https://fit-and-eat.ru. Здесь размещаются диеты, рецепты и разные советы, касающиеся похудения. Можно узнать о калорийности кофе, риса или яйца, беге и йоге для похудения и т.д.

Сайт содержит несколько разделов. Диеты при болезнях, для похудения и для мам, а также информация о разгрузочных днях - все это дано в разделе "Диеты". В разделе "Упражнения" можно найти много полезного материала по сушке тела (для девушек, женщин и мужчин) и наоборот накачиванию (например, ног или ягодиц). В разделе "Рецепты" много полезного можно узнать о приготовлении разных блюд (из цветной капусты, творога, куриной грудки и т.д.). Следующий раздел - "Продукты" - разбирает их пользу и вред для здоровья человека. Есть много калькуляторов: калорий, расход калорий в сутки, процента жировой массы. Можно рассчитать свой идеальный вес и, конечно же, стремиться к этому параметру. Еще на сайте записываются на бесплатную консультацию диетолога. А платно предлагается эффективная программа похудения.

Краткосрочные диеты обычно используются людьми перед праздниками, разными значимыми событиями, когда человек хочет выглядеть на все сто. Но после килограммы в большинстве случаев возвращаются. А все потому, что для стойкого эффекта нужно сбрасывать с себя лишнее постепенно, без голодовок и лишних нервных потрясений. И придерживаться принципов правильного питания постоянно, а не время от времени.

Если за ужином свет будет ярким, человек съест меньше. От недостаточного освещения размер порции искажается, он кажется скромнее, чем есть на самом деле. И поэтому количество съеденного контролировать будет проблематичнее.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ