Медики сомневаются в пользе диетических продуктов

Обезжиренные продукты, представленные производителями как "диетическая" пища, могут быть опасны для здоровья. Как пишет "Российская газета", к такому выводу пришли американские ученые из университета Джорджии в Атенсе, экспериментируя с рационом лабораторных мышей.
Обезжиренные продукты: в чем подвох?
В составе так называемых диетических продуктов часто содержится много сахара, ароматизаторов и загустителей.
Как сообщается в журнале Physiology&Behavior, многие якобы обезжиренные продукты на самом деле содержат много сахара. Используя яркие упаковки и красивые названия, они только маскируются под диетическую пищу, но при этом сильно вредят печени.
Обезжиренный, но очень сладкий творог, "диетические" конфеты и пудинги... Появление таких продуктов на прилавках не замедлило распространение эпидемии ожирения. К 2030 году, как ожидают ученые, от лишнего веса будет страдать больше трети всех жителей развитых стран.
Чтобы выяснить, как подобные продукты влияют организм, ученые стали наблюдать за жизнью нескольких групп крыс. Часть грызунов они кормили обычной едой. Другие получали высококалорийные жирные продукты. А третья группа питалась "диетическими" лакомствами с большой долей углеводов и почти полным отсутствием жира.
Через месяц животных взвесили и проверили их жизненные показатели: долю жира в организме, состав крови и микрофлоры в кишечнике. В итоге у крыс, питавшихся жирной пищей и "диетической" едой с большим количеством сахара, все показатели оказались практически одинаковыми. И те, и другие набирали вес, жир начал накапливаться в печени. В мозге и кишечнике также произошли негативные изменения. При этом животные, которые питались правильно, в конце эксперимента так и остались здоровыми.
- Беспокоит то, что при употреблении "диетической" пищи организм вырабатывает жир в два раза эффективнее, чем во всех других случаях, - говорит профессор Кшиштоф Чая. - На такой диете крысам нужно в два раза меньше калорий, чтобы потолстеть так же сильно, как их сородичам, употреблявшим жирную пищу.
Специалисты советуют: чтобы избежать ожирения, нужно внимательно смотреть на состав продуктов, считать количество сахара, жиров, углеводов, а не обманываться яркими этикетками.
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