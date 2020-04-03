ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Симптомы коронавируса: как не спутать с простудой
2020-03-03-07-07-48
Симптомы коронавируса, которые проявляются у больного человека, можно отличить от обычной простуды.
Не так страшен сам вирус, как осложнения?
2020-03-19-06-11-22
"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при...
ВОЗ дала совет, чем облегчить симптомы при коронавирусе
2020-03-17-15-27-45
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19, сообщает "РГ".
Кашель у взрослых: виды и причины
2020-03-03-09-17-20
Кашель начинается в том случае, когда имеет место раздражение слизистой гортани, трахеи и бронхов. Именно поэтому, для того, чтобы избавиться от кашля (не от причины возникновения кашля, а только от самого спазма), всего лишь надо снять раздражение, или хотя бы его...
Женщинам нужен белок, чтоб укрепить сердце
2020-03-24-08-01-37
Кардиологи назвали способную предотвратить мерцательную аритмию еду, пишет "РГ".

Масло авокадо: лучший продукт из тех, что вы ещё не пробовали

Агнесса ЛИ   
03 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Масло авокадо: лучший продукт из тех, что вы ещё не пробовали

В ежедневной суете и круговерти мы слишком мало внимания уделяем своему здоровью. Дела, заботы, подготовка к дачному сезону – все это отодвигает на задний план советы врачей и доводы здравого смысла. И вот наступает момент, когда становится очевидной истина: необходимо поддерживать себя. Можно быть здоровым, сильным, счастливым.

В момент прозрения мы понимаем, насколько важно запастись естественными природными витаминами. Но привычные лук, чеснок, лимонный сок – на самом деле, средства на любителя. Многих отвращает их запах, а людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта они попросту противопоказаны. Мёд тоже не панацея, и его вкус нравится далеко не всем. А ведь есть другие натуральные полезные средства, такие как масло авокадо. Получить его просто – можно сделать заказ в интернете, обратившись, например, по адресу https://alsaha.com.ua/shop/94/desc/maslo-avokado-125-ml (здесь, как утверждается, можно купить продукт, поставляемый напрямую из Египта).

Масло авокадо: лучший продукт из тех, что вы ещё не пробовали

Всё лучшее – к нашему столу

Кто-то скажет, что это экзотика, что нужно принимать в пищу только то, что выращено в своём огороде. Но какая экзотика может быть в глобальном мире, где доступно всё и отовсюду? Мы застали удивительное время, когда каждый имеет шанс попробовать любые продукты, где бы они ни производились. Эту возможность надо использовать, особенно когда продукт не только полезен, но и хорош на вкус.

Чем полезно

Раз уж пошёл разговор о масле авокадо, то нелишне перечислить его полезные свойства. Его добывают путём отжима из мякоти спелых плодов. Масло авокадо называют «эссенцией джунглей» за то, что оно представляет собой густую зеленовато-золотистую жидкость с приятным, мягким вкусом и пикантным запахом. Его химический состав уникален. По калорийности оно не уступает мясу и куриному яйцу, но при том безвредно, и содержит большое количество незаменимых витаминов, микро- и макроэлементов. Масло авокадо – абсолютный лидер по количеству полезных легкоусвояемых жиров.

Американские индейцы считали масло авокадо мощным афродизиаком, позволяющим и в почтенные годы сохранять сексуальную силу; его также давали детям для первого прикорма, наносили на кожу для защиты от солнечных лучей и ветра. Его активно используют в мексиканской, испанской и средиземноморской кухне, применяют для обжарки, потому что оно не имеет горелого запаха.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

 