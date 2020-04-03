Масло авокадо: лучший продукт из тех, что вы ещё не пробовали

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В ежедневной суете и круговерти мы слишком мало внимания уделяем своему здоровью. Дела, заботы, подготовка к дачному сезону – все это отодвигает на задний план советы врачей и доводы здравого смысла. И вот наступает момент, когда становится очевидной истина: необходимо поддерживать себя. Можно быть здоровым, сильным, счастливым.
В момент прозрения мы понимаем, насколько важно запастись естественными природными витаминами. Но привычные лук, чеснок, лимонный сок – на самом деле, средства на любителя. Многих отвращает их запах, а людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта они попросту противопоказаны. Мёд тоже не панацея, и его вкус нравится далеко не всем. А ведь есть другие натуральные полезные средства, такие как масло авокадо. Получить его просто – можно сделать заказ в интернете, обратившись, например, по адресу https://alsaha.com.ua/shop/94/desc/maslo-avokado-125-ml (здесь, как утверждается, можно купить продукт, поставляемый напрямую из Египта).
Всё лучшее – к нашему столу
Кто-то скажет, что это экзотика, что нужно принимать в пищу только то, что выращено в своём огороде. Но какая экзотика может быть в глобальном мире, где доступно всё и отовсюду? Мы застали удивительное время, когда каждый имеет шанс попробовать любые продукты, где бы они ни производились. Эту возможность надо использовать, особенно когда продукт не только полезен, но и хорош на вкус.
Чем полезно
Раз уж пошёл разговор о масле авокадо, то нелишне перечислить его полезные свойства. Его добывают путём отжима из мякоти спелых плодов. Масло авокадо называют «эссенцией джунглей» за то, что оно представляет собой густую зеленовато-золотистую жидкость с приятным, мягким вкусом и пикантным запахом. Его химический состав уникален. По калорийности оно не уступает мясу и куриному яйцу, но при том безвредно, и содержит большое количество незаменимых витаминов, микро- и макроэлементов. Масло авокадо – абсолютный лидер по количеству полезных легкоусвояемых жиров.
Американские индейцы считали масло авокадо мощным афродизиаком, позволяющим и в почтенные годы сохранять сексуальную силу; его также давали детям для первого прикорма, наносили на кожу для защиты от солнечных лучей и ветра. Его активно используют в мексиканской, испанской и средиземноморской кухне, применяют для обжарки, потому что оно не имеет горелого запаха.
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Масло авокадо: лучший продукт из тех, что вы ещё не пробовали
В ежедневной суете и круговерти мы слишком мало внимания уделяем своему здоровью. Дела, заботы, подготовка к дачному сезону – все это отодвигает на задний план советы врачей и доводы здравого смысла. И вот наступает момент, когда становится очевидной истина: необходимо поддерживать себя. Можно быть здоровым, сильным, счастливым.
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