|
Любителям овсянки стоит это знать
|Григорий КОНЕВ, врач, «Аргументы Недели»
|01 Февраля 2020 г.
|
Всегда считалось, что овсяная каша – это во всех смыслах полезный и идеальный завтрак. А уж в качестве диетического блюда при различных болезнях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и для сгонки веса – тем более. Поскольку эти проблемы, пусть и не критично, относятся и ко мне, то уже несколько лет подряд употребляю на завтрак кашу из овсяной крупы. И вот когда я проходил плановое обследование, врач сказал, что не нужно налегать на овсянку. Более того, из его слов я понял, что её употребление каждый день никакой пользы не принесёт и, более того, может навредить. Поэтому у меня только один вопрос: почему? Вячеслав Дорошенко
Самая полезная овсяная каша - из цельных зерен, но даже ее не стоит есть каждый день
Следует признать, что кроме несомненной пользы употребление овсянки может принести и вред. Это, конечно, касается продукта, обрабатываемого в промышленных условиях. Самые полезные – цельные зёрна овса. Из таких зёрен готовят кашу в Великобритании. Именно в цельных зёрнах много клетчатки и слизистых веществ. Но чтобы сварить такую кашу, нужно потратить не менее 40 минут. Такие зёрна произрастают в естественных условиях, а люди в основном употребляют совершенно другой продукт. Итак, разберём его, скажем так, негативные моменты.
ВО-ПЕРВЫХ, овсяная каша – очень калорийная. Содержит множество углеводов, которые способствуют как раз набору веса, а не его снижению. Поэтому в настоящее время медики и диетологи советуют употреблять её не более 2–3 раз в неделю.
Во-вторых,в ней содержится фитиновая кислота, которая вымывает кальций из костей, а это в будущем может привести к остеопорозу. Конечно, это происходит в случае злоупотребления данным продуктом.
В-третьих, поскольку овёс обрабатывают в промышленных условиях, вполне вероятна аллергическая реакция на глютен (клейковину). При ежедневном употреблении глютен склеивает ворсинки в кишечнике и тем самым ухудшает пищеварение. И вместо пользы при заболеваниях ЖКТ, наоборот, будет развиваться целиакия – недуг, при котором кишечник прекращает всасывание питательных веществ. Именно поэтому овсянка противопоказана детям до одного года.
Но поскольку естественной овсянки из цельных зерён найти, увы, практически невозможно и готовить её долго, на что времени обычно не хватает, – то лучше по утрам чередовать употребление овсяной каши с другими крупами, а также с некоторыми молочными продуктами (творогом), варёными яйцами и другими. И вот тогда будет польза. И, как всегда, во всём нужно знать меру.
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •