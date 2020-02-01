Любителям овсянки стоит это знать

Всегда считалось, что овсяная каша – это во всех смыслах полезный и идеальный завтрак. А уж в качестве диетического блюда при различных болезнях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и для сгонки веса – тем более. Поскольку эти проблемы, пусть и не критично, относятся и ко мне, то уже несколько лет подряд употребляю на завтрак кашу из овсяной крупы. И вот когда я проходил плановое обследование, врач сказал, что не нужно налегать на овсянку. Более того, из его слов я понял, что её употребление каждый день никакой пользы не принесёт и, более того, может навредить. Поэтому у меня только один вопрос: почему? Вячеслав Дорошенко

Самая полезная овсяная каша - из цельных зерен, но даже ее не стоит есть каждый день

Следует признать, что кроме несомненной пользы употребление овсянки может принести и вред. Это, конечно, касается продукта, обрабатываемого в промышленных условиях. Самые полезные – цельные зёрна овса. Из таких зёрен готовят кашу в Великобритании. Именно в цельных зёрнах много клетчатки и слизистых веществ. Но чтобы сварить такую кашу, нужно потратить не менее 40 минут. Такие зёрна произрастают в естественных условиях, а люди в основном употребляют совершенно другой продукт. Итак, разберём его, скажем так, негативные моменты.

ВО-ПЕРВЫХ, овсяная каша – очень калорийная. Содержит множество углеводов, которые способствуют как раз набору веса, а не его снижению. Поэтому в настоящее время медики и диетологи советуют употреблять её не более 2–3 раз в неделю.

Во-вторых,в ней содержится фитиновая кислота, которая вымывает кальций из костей, а это в будущем может привести к остеопорозу. Конечно, это происходит в случае злоупотребления данным продуктом.

В-третьих, поскольку овёс обрабатывают в промышленных условиях, вполне вероятна аллергическая реакция на глютен (клейковину). При ежедневном употреблении глютен склеивает ворсинки в кишечнике и тем самым ухудшает пищеварение. И вместо пользы при заболеваниях ЖКТ, наоборот, будет развиваться целиакия – недуг, при котором кишечник прекращает всасывание питательных веществ. Именно поэтому овсянка противопоказана детям до одного года.

Но поскольку естественной овсянки из цельных зерён найти, увы, практически невозможно и готовить её долго, на что времени обычно не хватает, – то лучше по утрам чередовать употребление овсяной каши с другими крупами, а также с некоторыми молочными продуктами (творогом), варёными яйцами и другими. И вот тогда будет польза. И, как всегда, во всём нужно знать меру.

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По инф. argumenti.ru



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