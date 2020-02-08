Лечитесь шиповником? А о противопоказаниях знаете? 

Отвар шиповника известен как очень полезный продукт, настоящий кладезь витамина С. Многие употребляют шиповник в период эпидемий гриппа, чтобы повысить иммунитет, а кто-то пьет его всю зиму. При этом почему-то считается, что шиповник полезен абсолютно всем и в любых количествах. И правда, какой вред может быть от витамина С ? Разберемся, так ли это на самом деле.

Отвар шиповника может вызвать обострение гастрита и аллергию

Побочные явления есть у любого продукта, препарата да и всего чего угодно. Опять повторю избитую истину: всё хорошо в меру и после тщательного изучения. И шиповник, как и отвар из него, не исключение. При правильном употреблении не нарвётесь на «шипы» этого продукта.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, если приготовить сильно концентрированный отвар или настойку, то это может пагубно отразиться на эмали зубов и раздражать её. Поэтому специалисты рекомендуют после приёма шиповника ополаскивать рот водой. И зубы почистить тоже не мешает.

Опять же всё зависит от того, как часто человек употребляет этот напиток, в каких пропорциях, как его готовить. Например, для детей в возрасте до 12 лет нормой считается 100, от силы 120 мл в день. И курс должен длиться в течение 12–15 дней, а затем нужно сделать перерыв в течение 7–10 дней.

Для взрослых рекомендовано 80–100 мл три раза в день в течение месяца. А затем также нужно сделать недельный перерыв. И выпивать напиток лучше всего за 20–30 минут до еды.

Нужно быть аккуратными тем, кто страдает гастритом. Витамин С раздражает слизистую желудка. Также шиповник обладает способностью останавливать кровотечение и делать кровь вязкой. Если у вас есть склонность к тромбообразованию, то нужно полностью исключить эти ягоды из рациона. Не рекомендуется употреблять его также людям, которые страдают некоторыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Отвар с шиповником можно употреблять только с разрешения кардиолога.

Само собой, очень осторожными следует быть тем, у кого аллергия на цитрусовые. После консультации в медучреждении следует употреблять отвар малыми дозами (не более 60–80 мл один раз в день) и посмотреть, есть ли высыпания на коже.

Чтобы поправить здоровье в межсезонный период либо при простудном заболевании, лучше выпивать тёплый настой перед сном и не более тех же 80 мл. Не помешает добавить в отвар небольшое количество мёда.

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По инф. argumenti.ru



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