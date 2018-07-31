Кушай и молодей – диета для пожилых людей

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Старение – неизбежная закономерность, которую одни принимают с ужасом, другие как данность. Как бы то ни было, жизнь продолжается, и привычки приходится пересматривать.
Почему нужно перестроить пищевое поведение
Организм стареющего человека претерпевает возрастные изменения на молекулярно-клеточном уровне. Это касается всех органов и тканей, в том числе и пищеварительной системы:
- Утончение слизистой желудка приводит к снижению моторной функции ЖКТ.
- Изменяется состояние микрофлоры кишечника из-за понижения кислотности желудочного сока, увеличивается количество гнилостных микробов.
- Поджелудочная железа вырабатывает меньше активных ферментов для переваривания пищи.
- Появляется избыточный вес.
С возрастом у человека заканчивается формирование тканей, поэтому белковая потребность снижается, они расходуются только на регенерацию клеток. К тому же у пожилых людей уровень физической нагрузки невысок, калорийная и жирная пища до конца не усваивается. Следовательно, потребность в ней меньше.
По аналогичной причине соотношение углеводов и белков в рационе нужно пересмотреть в сторону увеличения последних. Легкоусвояемые углеводы лучше заменить сложными. Не стоит злоупотреблять сладостями. Полезно перейти на продукты, богатые витаминами С, Р, F, В5, В6, В9, В12, но умеренно. Витаминные аминокислоты противостоят развитию атеросклероза, снижают артериальное давление, балансируют синтез холестерина, активизируют обмен веществ. О том, как правильно строить питательный рацион, можно узнать по ссылке www.di-so.ru.
Простые правила для долголетия
Известная актриса Ольга Аросева любила повторять, что жизнь даётся всем, а старость лишь избранным. Как питаться, чтобы преклонный возраст не стал обузой, и за него не приходилось расплачиваться здоровьем?
Важно! Пожилой человек точно знает, что ему нужно, и не берет в свою жизнь ничего лишнего. Он умеет рассчитывать свои силы, как марафонец.
Мудрые люди делятся собственным пищевым опытом, и знают, как поступать:
- не переедать, особенно копчёности, соленья, сладости;
- кушать 5-6 раз в день маленькими порциями, тогда пища успеет перевариться;
- разнообразить питание: можно всё в умеренных количествах;
- корректировать питание в соответствии с общим самочувствием и имеющимися хроническими заболеваниями;
- отдавать предпочтение рыбе, а не мясу;
- выбирать жиры растительной, а не животной природы;
- перейти на углеводы и клетчатку, медленно высвобождающие энергию: хлеб грубого помола, крупы гречневую, овсяную, перловую, свежие овощи.
«Сахарные» калории лучше заменить мёдом, ягодами и фруктами. Не стоит злоупотреблять полуфабрикатами, фастфудом, промышленными колбасами, газировкой и алкоголем.
И главное, кушайте с удовольствием! Приятного аппетита.
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