Как укрепить здоровье ребенка?

Чем, как и когда кормить ребёнка? Какие продукты полезны, а от какие и вовсе не нужны? Эти и другие вопросы задают родители, а также бабушки и дедушки. В общем, все любящие взрослые, которые хотят, чтобы их чада росли здоровыми, активными и умными.
Питание действительно очень важный компонент здоровья ребенка. Ведь нехватка каких-то питательных веществ скажется не только на нынешнем состоянии маленького человека, но и повлияет на его здоровье в будущем. Причем иногда восполнить дефицит чего-то недополученного в детстве уже невозможно. Например, если ребенку не хватало кальция, то это скажется на состоянии зубов и прочности костей. Поэтому детское питание должно быть разнообразным, полноценным и здоровым.
Казалось бы, все понятно: нужно кормить ребенка полезными качественными продуктами и все будет в порядке. А как осуществить это на практике? Как накормить маленького привереду тем, что полезно? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь: ученые придумали детский продукт, сочетающий все необходимые свойства: несомненную пользу, фруктовый вкус и привлекательный внешний вид. Это пребиотик в виде симпатичных разноцветных мишек - ДюфаМишки.
Что же такое пребиотики и зачем они нужны в детском питании?
От здоровья кишечника зависит не только то, насколько полноценно усвоится пища. Полезные бактерии обеспечивают крепкий иммунитет, а также влияют на выработку некоторых гормонов.
Микрофлора может пострадать по разным причинам: прием антибиотиков и других лекарств, стресс, перемена обстановки и питания (переезд, отдых,поступление в школу или детский сад), кишечные инфекции, несбалансированный рацион.
Как следствие, возникают проблемы с пищеварением: плохо усваиваются полезные вещества из пищи, а значит возникает их дефицит даже при полноценном питании, могут быть нарушения стула, боли в животе. А также снижается иммунитет и уменьшается сопротивляемость инфекциям.
Для того чтобы поддержать здоровую микрофлору кишечника нужны особые питательные вещества, которые обеспечивают жизнедеятельность полезных бактерий. Это и есть пребиотики – «пища» для нужных бактерий.
Пребиотики безопасны и рекомендуются педиатрами всем детям для профилактики нарушений и восстановления микрофлоры.
ДюфаМишки состоят только из натуральных компонентов, поэтому их можно принимать долгое время.
Такая добавка к детскому питанию будет способствовать повышению иммунитета, оздоровит пищеварительный тракт, а также улучшит усвоение кальция. С ДюфаМишками можно будет не волноваться о том, что ребёнок ест недостаточное количество продуктов, полезных для микрофлоры кишечника.
Стоит добавить, что Дюфамишки с пребиотиками будут полезны и взрослым.
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