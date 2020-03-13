Как избавиться от пестицидов в овощах и фруктах?

Американская организация Environmental Working Group обнаружила, что в капусте кейл содержатся следы пяти и более пестицидов, угрожающих здоровью человека. Чем пестициды опасны для организма и как обезопасить себя, рассказал диетолог Артур Моисеенко.

На "покупных" овощах всегда есть следы удобрений и химикатов

«Без пестицидов защитить от вредителей урожай фруктов, овощей и ягод, которые выращивают в промышленных масштабах, невозможно. Но наиболее токсичные агрохимикаты выведены из оборота. Это значит, для того, чтобы отравиться, нужно единовременно получить очень высокую дозу яда, то есть съесть огромное количество овощей или фруктов», — уверен диетолог.

По его словам, наибольшее количество пестицидов обнаруживают в листовой зелени, капусте, сладком перце, огурцах, помидорах и картофеле. Из фруктов это груши, яблоки, персики, нектарины и клубника.

«Большинство пестицидов наносят на растения методом орошения. Оседают такие химикаты на кожуре растений и плодов, где и накапливаются. Поэтому тщательное мытье под проточной водой может дать гарантию практически полной очистки поверхности от агрохимиков, — уверен Артур Моисеенко. — Обезопасить себя можно и очистив фрукт или овощ от кожуры. Так же можно поступить с прожилками и стеблями, плодоножками и черешками зелени — у петрушки, укропа, разных видов листовых салатов и капусты. Это к тому же помогает избавиться от нитратов».

По словам диетолога, научных доказательств того, что используемый в сельском хозяйстве пестицид способен вызывать у человека конкретный вид заболевания, нет.

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По инф. rosbalt.ru