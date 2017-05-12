Как хранить яйца? Ответ знают британские специалисты

"РГ" сообщает, что специалисты существующей в Великобритании Службы информации о яйцах (The British Egg Information Service) заявили, что худшим местом для хранения богатого белком продукта является дверца холодильника.
Что влияет на срок хранения яиц?
Специалисты считают, что дверка холодильника - не лучшее место для хранения яиц
Дело в том, что колебания температуры при открытии этой самой дверцы сокращают срок хранения яиц. Оптимальное расположение продукта - средняя полка.
Причем, яйца лучше держать в оригинальной упаковке, подальше от сильнопахнущих продуктов (иначе посторонние ароматы могут "проникнуть в скорлупу"), передает The Daily Mail со ссылкой на специалиста Сару Бенвелл (Sara Benwell).
По ее словам, хранение яиц при постоянной температуре ниже 20 градусов по Цельсию также исключает риск размножения возбудителя сальмонеллеза.
Однако если вы все же предпочитаете хранить яйца при комнатной температуре, то стоит учесть, что их срок годности ограничивается неделей, считает ресторанный критик Financial Times Тим Хэйвард (Tim Hayward).
Ранее британские исследователи назвали холодильник одним из самых грязных мест на кухне. А самое большое количество бактерий (8000 на каждый квадратный сантиметр) в нем скапливается в отделении для овощей и салата, заключили специалисты.
Между тем, гастроэнтерологи из Португалии связали популярность суши с распространением паразитарных инфекций, пишет BMJ Case Reports.
Специалисты ссылаются на один из характерных случаев из клинической практики, когда ранее не жалующийся на здоровье 32-летний мужчина был доставлен в больницу с острыми болями в эпигастральной зоне (область, соответствующая проекции желудка на переднюю брюшную стенку).
Причина зафиксированного медиками воспалительного процесса в организме была не ясна. Но после того как пациент вспомнил, что симптомам предшествовал поход в суши-бар, врачи предположили, что у мужчины анизакидоз.
Это заболевание, вызванное паразитированием в организме личинок нематод семейства Anisakidae. Основной источник этих гельминтов - морская рыба. Которую накануне в сыром виде в составе суши и употреблял пациент.
Предварительный диагноз подтвердился с помощью желудочно-кишечной эндоскопии. После обнаружения нематоды и ее удаления мужчина быстро поправился.
Гастроэнтерологи отмечают ежегодный рост числа заболевших анизакидозом и связывают это как раз с сформировавшимися "пищевыми привычками", то есть, употреблением сырой рыбы. В связи с чем медики рекомендуют тщательнее подходить к выбору блюд и заведений, где предлагают попробовать экзотическую еду.
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