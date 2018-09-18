Главный секрет стройности: голоден - ешь, сыт - не ешь

Для многих женщин диета стала неотъемлемой частью жизни, но при этом ассоциируется лишь с ограничениями. Хотя модные лозунги «Ешь, сколько хочешь, и худей!» и будоражат наше воображение, но кажутся нереальными. Сегодня диетологи уверяют, что это вполне возможно, сообщает "МК-Латвия" .

Диета и сбалансированное питание - разные вещи!

Доказано, что на 90% людей диеты просто не действуют. К тому же около 30% тех, кому удалось сбросить вес, потом снова его набирают и даже прибавляют. Любые ограничения в пище вводят наш организм в режим выживания, когда он дорожит каждой клеточкой жира и запасает его больше, чем может потратить. И ваша главная задача – «перепрограммировать» свое мышление таким образом, чтобы организм понимал, когда вы сыты, и вовремя подавал стоп-сигнал.

Привычка постоянно переедать часто формируется еще в детстве, а потом преследует всю жизнь



1. Ешьте, когда хотите есть. Часто мы едим просто по привычке. Прислушивайтесь к себе, чтобы понять, что вы действительно голодны. Если вы морите себя голодом и не едите, когда испытываете такое желание, организм переходит в режим ожидания и начинает откладывать жир в клетки про запас. Кроме того, отсутствие еды препятствует выработке энергии. Так что поддайтесь своему врожденному инстинкту есть, когда голодны.

2. Ешьте то, что хотите, а не то, что вы якобы должны. Когда вы принуждаете себя отказаться от некоторых видов продуктов, то нарушаете естественный баланс организма, ну а поскольку это запрещено, вы хотите этого еще сильнее. А внутренняя борьба между желанием поесть и стремлением себя проконтролировать очень изматывает. Исследования показывают, что, когда вы едите то, что хотите, вы подсознательно становитесь сторонником сбалансированной диеты с соотношением 90:10. То есть 90% вашей еды будет легкой и питательной, а 10% просто ради удовольствия.

3. Ешьте сознательно и получайте удовольствие от каждого кусочка. Когда мы занимаемся чем-то жизненно необходимым (едой, любовью и т.д.), в мозгу начинают вырабатываться химические вещества – гормоны счастья эндорфин и серотонин. Часто тучные люди с бешеной скоростью закидывают в себя еду, лишь бы уровень серотонина подскочил. Увы, увлекшись этим процессом, они никогда не замечают сигнала желудка о том, что он уже насытился. Так что вы можете есть что угодно, когда угодно и до тех пор, пока получаете удовольствие от каждого кусочка.

4. Не спешите. Постарайтесь в ближайшие две недели продлить время трапезы хотя бы на четверть и тщательно пережевывайте еду. Наслаждайтесь вкусом продуктов, которые вы едите. А медленное потребление пищи не позволяет вам «пойти вразнос». Ферменты, содержащиеся в слюне, расщепляют пищу интенсивнее, чем желудочные, так что длительное пережевывание помогает большим кускам лучше перевариваться.

5. Когда вы наелись, остановитесь. Избавьтесь от «синдрома чистой тарелки» – не доедайте всё до конца.

6. Пейте больше воды. Неприятные ощущения, боль, голодные спазмы – эффект дегидратации организма. При первых признаках голода выпейте стакан воды. Если после этого голод пройдет – значит, вы испытывали не голод, а жажду. А если нет – значит, пора перекусить!

7. Научитесь отличать эмоциональный голод. Обжорство, вызванное всплеском эмоций – основная причина ожирения. Мы часто путаем эмоциональный голод с настоящим. Эмоциональный голод – внезапный и сильный, голод физический нарастает постепенно и ощущается приглушенно. Самые тяжелые эмоции, которые провоцируют голод, сводятся к следующим: ненависть к себе, чувство безысходности, ощущение, что вас никто не любит. Вместо того чтобы попытаться справиться с этими чувствами, их «заедают». Если вы действительно голодны, но проигнорировали требование желудка, то наверняка испытаете легкую головную боль, слабость или усталость. Прислушайтесь к сигналам, которые подает вам организм, и тогда вам легче будет отличить один голод от другого.

Источник: www.mklat.lv

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